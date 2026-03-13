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Erst kürzlich haben wir uns das Thermal Grizzly WireView Pro II sowie das Aqua Computer Ampinel in einer Art Praxisvergleich genauer angeschaut. Wie zuvor bereits angekündigt, gibt es vom WireView Pro II nun auch eine weiße Variante. Änderungen aus technischer Sicht gibt es natürlich keine.

Wer schon über ein WireView Pro II verfügt, für den wird Thermal Grizzly ein Upgrade-Kit anbieten, welches das weiße Gehäuse und das weiße Kabel enthält, sodass der bisher schwarze Adapter umgerüstet werden kann. In sechs bis acht Wochen soll das Upgrade-Kit verfügbar sein. Einen Preis nennt Thermal Grizzly bisher nicht.

Das weiße WireView Pro II soll 124,90 Euro kosten und ist damit 5 Euro teurer, als die schwarze Variante. Aktuell ist eine Vorbestellung möglich und wie zu erwarten war, gibt es wieder eine "Normal"- und eine "Reverse"-Variante.

Zwischenzeitlich gab es sowohl neue Firmware- als auch Software-Versionen, die jeweils wesentliche Verbesserungen mit sich bringen. Auf einige wird in diesem Video von der8auer eingegangen. Unter anderem lässt sich die Standardanzeige auf dem Display des WireView Pro II nun auswählen und die Anzeige farblich anpassen. Vielmehr hat sich bei der Software getan, die inzwischen übersichtlicher ist und ebenfalls neue Funktionen erhalten hat.

Thermal Grizzly arbeitet weiterhin an einer flexiblen "Kabel"-Variante. Bei dieser wird das WireView Pro II als Zwischenstecker verwendet. Damit kann es flexibler positioniert werden und ist zudem mit den Grafikkarten kompatibel, die bisher leider auf eine solche Überwachung verzichten mussten.

Preise und Verfügbarkeit Thermal Grizzly WireView Pro II GPU Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 119,90 EUR Zeigen >>