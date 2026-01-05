Werbung

Weltweit wurden bislang über 300 Millionen Fire-TV-Geräte verkauft, darunter auch Amazons eigene Smart TVs. Diese Geräteklasse erhält nun erstmals einen eigenen Namen. Mit dem Amazon Ember Artline erweitert Amazon sein Smart-TV-Portfolio um einen neuen Lifestyle-Fernseher, der speziell für den Einsatz als Design- und Ambient-Element im Wohnraum entwickelt wurde.

Seit Jahren verfolgt Amazon laut eigenen Angaben das Ziel, den klassischen Heim-Fernseher als größten Bildschirm im Zuhause immer stärker in den Alltag zu integrieren. Ein Schritt in diese Richtung war dabei die Ambient-TV-Funktion, die Fotos oder Kunstwerke zeigt, sobald der Fernseher nicht aktiv genutzt wird. Nun gibt das Unternehmen an, aufgrund des positiven Feedbacks der Nutzer einen Smart TV, der genau auf diese Nutzung ausgelegt ist, entwickelt zu haben.

Der Amazon Ember Artline ist ein 4K-QLED-Fernseher mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und Wi-Fi 6. Seine lediglich 3,9 Zentimeter Tiefe sowie ein mattes Display sollen dafür sorgen, dass Kunstwerke und Fotos besonders hochwertig wirken und störende Spiegelungen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen reduziert werden. Für die nahtlose Einbindung in den Alltag setzt Amazon auf Fernfeld-Mikrofone für Alexa. Über die Omnisense-Technologie erkennt der Fernseher automatisch, ob sich Personen im Raum befinden und schaltet die Ambient-Darstellung entsprechend ein oder aus. Amazon Photos ist integriert und bietet Zugriff auf mehr als 2.000 kostenlose Kunstwerke.

Beim Design haben Käufer einige Wege zur Individualisierung. Der Ember Artline erscheint im Frühjahr 2026 in 55- und 65-Zoll-Varianten ab 999,99 Euro. Käufer können aus zehn magnetischen Rahmen in unterschiedlichen Farben und Materialien wählen. Zur Wahl stehen verschiedene Holztöne, Feige oder Blau. Ein Rahmen ist bereits im Lieferumfang enthalten, weitere lassen sich separat erwerben. Interessierte können sich bereits jetzt registrieren und werden informiert, sobald der Amazon Ember Artline vorbestellbar ist.