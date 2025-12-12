Werbung

Corsair erweitert die Farbpalette seines 14,5-Zoll-LCD-Touchscreens Xenon Edge um die Varianten Atomic Purple und Weiß. Beide Ausführungen bieten dabei die gleiche technische Ausstattung wie das bestehende Modell (Test) und richten sich daher an Nutzer, die ihre Systeme optisch stärker individualisieren möchten. Die Farbgebung umfasst nicht nur das Displaygehäuse, sondern auch den mitgelieferten Standfuß, sodass ein durchgängiges Erscheinungsbild entstehen kann - unabhängig davon, ob das Gerät im PC-Gehäuse oder auf dem Schreibtisch eingesetzt wird.

Das Modell Atomic Purple setzt auf eine transluzente Oberfläche, die an klassische Elektronikdesigns erinnert und gezielt Akzente in offenen oder experimentellen Builds setzen will. Die weiße Ausführung zielt dagegen auf Setups mit einer klaren, zurückhaltenden Gestaltung. Beide Varianten basieren auf einem 14,5-Zoll-Panel mit einer nativen Auflösung von 2.560 × 720 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Das verwendete AHVA-Panel soll für stabile Betrachtungswinkel sorgen und eine farbneutrale Darstellung gewährleisten. Corsair führt im Zuge der Modellpflege zudem eine Zero-Dead-Pixel-Garantie ein und erweitert die Gewährleistung auf drei Jahre.

Der Touchscreen unterstützt kapazitive Fünf-Punkt-Multitouch-Eingaben und ist auf eine direkte Systeminteraktion ausgelegt. Anwender können Telemetriedaten anzeigen, Medien steuern oder eigene Widgets verwenden. Die Integration in die Corsair-Softwareumgebung ermöglicht zudem die Nutzung als Virtual Stream Deck, die Einblendung von Wetteranzeigen oder die Ausgabe von SimHub-Telemetrie in Fahrzeug-Simulationen. Durchsatz und Reaktionszeiten wurden dabei auf einen kontinuierlichen Overlay-Betrieb ausgelegt.

Das Display kann über verschiedene Mechaniken befestigt werden. Dazu gehören eine 360-mm-Lüfterhalterung zur Gehäusemontage, integrierte Magnete für Metallflächen sowie der Tischständer. Zwei ¼-20-Zoll-Gewindepunkte gewährleisten Kompatibilität mit Elgato-Multi-Mount-Systemen und anderen gängigen Halterungen. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen USB-C mit DisplayPort-Alt-Modus sowie einen HDMI-Port in voller Größe. Windows erkennt das Gerät zudem als vollwertigen Zweitmonitor im Hoch- oder Querformat mit aktivierter Touch-Funktion. Über iCUE lassen sich Layouts für Telemetrie, Kalender, Mediensteuerung und weitere Anzeigen anpassen.

Beide Varianten sind ab sofort über den Corsair-Webstore verfügbar, wobei die weiße Version ab dem ersten Quartal 2026 auch im weltweiten Fachhandel angeboten wird.