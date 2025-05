Werbung

Mit der Watch Fit 4 stellt Huawei eine Smartwatch vor, die vor allem auf sportliche Nutzer abzielt. Sie soll schlank, leicht und robust sein. Damit wird sie sportivere Alternative zur ebenfalls frisch vorgestellten Watch 5.

Neben der regulären Watch Fit 4 kommt gleich noch eine noch etwas schlankere und robustere Watch Fit 4 Pro auf den Markt. Während das Basismodell eine Dicke von 9,5 mm und ein Gewicht von 27 g hat, kommt das Pro-Modell auf 9,3 mm und 30,4 g. Die Watch Fit 4 Pro zeigt sich mit kratzfestem Saphirglas über dem Display, einer Titanlünette und einem Alu-Gehäuse. Ihr AMOLED-Display soll dank einer Spitzenhelligkeit von 3.000 cd/m² auch in praller Sonne ablesbar bleiben. Beim Standardmodell werden 2.000 cd/m² erreicht.

Die Akkulaufzeit beider Modelle soll für eine Nutzung von bis zu zehn Tagen ausreichen. Geladen wird die Watch Fit 4 kabellos in 75 Minuten und die Watch Fit 4 Pro in 60 Minuten. Beide Modelle bieten ein Barometer für das Messen von Höhenunterschieden und das Dual-Frequenz-Positionierungssystem HUAWEI Sunflower für eine höhere GPS-Genauigkeit. Erstmalig für die Serie wird bei Wassersportarten eine Routenverfolgung mit Aktivitätsdaten wie Herzfrequenz, Distanz und Geschwindigkeit unterstützt. Während das Basismodell Offline-Karten, Routenimport und Navigation unterstützt, kommen bei der Watch Fit 4 Pro Konturenkarten, Checkpoint-Navigation, ein Trailrunning-Modus und 15.000 Golfplatzkarten sowie zusätzliche Golf-Features wie Echtzeit-Entfernungsmessung und Halbzeit-Scoring-Berichte hinzu. Mit der Pro-Version sind zudem Tauchgänge in bis zu 40 m Tiefe mit Echtzeitdaten zu Tiefe, Geschwindigkeit und Sicherheitswarnungen möglich.

Neben den Fitness-Funktionen werden auch etliche gesundheitsorientierte Features bereitgestellt. Eine ganztätige Messung der Herzfrequenzvariabilität ist genauso möglich, wie eine Schlaf-Atemüberwachung. Bei der Watch Fit 4 Pro kommt noch Huaweis TrueSense-System für eine präzisere und umfassendere Erfassung der Gesundheitsdaten hinzu. Auch ein integriertes EKG wird geboten.

Der Verkauf der beiden neuen Modelle startet ab sofort. Die Watch Fit 4 kostet 169 Euro und wird in den Farben Violett, Weiß, Schwarz und Silber angeboten. Die Watch Fit 4 Pro gibt es für 279 Euro in den Farbvarianten Blau, Schwarz und Grün.