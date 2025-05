Werbung

Mit der Watch 5-Serie stellt Huawei heute neue Smartwatches vor, die fortschrittliche Gesundheitsüberwachung, intuitive Gestensteuerung und eine hohe Designqualität bieten sollen.

Beim Design hat sich das Unternehmen von der Kármán-Linie, also der Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum, inspirieren lassen. Prägend sind dabei fließende Übergänge. Die Smartwatch wird in den beiden Größen 42 und 46 mm angeboten. Die 46-mm-Variante wird aus Titan hergestellt und in den Farben Braun, Silber und Lila angeboten. Das kleinere 42-mm-Modell besteht hingegen aus 904L-Edelstahl und zeigt sich wahlweise in Sand Gold oder Beige. Beide Größen gibt es alternativ auch aus 316L-Edelstahl mit minimalistischem Design. Huawei nutzt bei allen Modellen Saphirglas, das besonders kratzfest sein soll. Die Armbänder bestehen wahlweise aus Titan, Fluorelastomer oder Verbundmaterialien.

Huawei hebt bei den Produktbesonderheiten vor allem die Multi-Sensing-X-TAP-Technologie hervor. Sie integriert EKG-, PPG- und taktile Sensoren in einer optimierten Benutzeroberfläche. Das Monitoring des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) ist sogar mit der Fingerspitze möglich. Duch die dünnere Haut und die höhere Gefäßdichte an der Fingerspitze sollen bessere Messwerte erhoben werden. Durch ein dreisekündiges Halten des X-TAP-Sensors wird mit Health Glance ein schneller Überblick über die Vitaldaten erstellt. Innerhalb von 60 Sekunden kann ein umfassender Bericht mit zehn zentralen Messwerten wie Herzfrequenzvariabilität (HRV), Blutsauerstoffsättigung und EKG erstellt werden.



Für einen übersichtlichen Blick auf die erhobenen Daten soll die multidimensionale Trenddatenanalyse Health Insights sorgen. Sie analysiert Veränderungen in Bereichen wie Gesundheitsdaten, Bewegung, Schlaf und Stress um daraus personalisierte Empfehlungen ableiten zu können. Auch bei der Bedienung will Huawei für mehr Nutzerfreundlichkeit sorgen. Die Gestensteuerung soll mit Funktionen wie Double Slide und Double Tap intuitiv möglich sein. Über Gesten können Anrufe angenommen, die Medienwiedergabe gesteuert oder auch die Smartphone-Kamera fernbedient werden.

Die Watch 5-Serie unterstützt die Nutzung einer eSIM. Die Akkulaufzeit wird vom gewählten Akkumodus bestimmt. Im Standardmodus soll das 46-mm-Modell bis zu viereinhalb und das 42-mm-Modell bis zu drei Tage lang durchhalten. Der Energiesparmodus verlängert die Laufzeit auf bis zu elf bzw. bis zu sieben Tage.

Der Verkauf der Watch 5 startet ab sofort. Für die Watch 5 42 mm in Weiß und Grün und für die Watch 5 46 mm in Schwarz wird ein Preis von 449 Euro angegeben. Die Watch 5 42 mm in Beige und die Watch 5 46 mm in Lila und Braun sollen 549 Euro kosten. Für 649 Euro gibt es schließlich die Watch 5 42 mm in Sand Gold und die Watch 5 46 mm in Titan. Wer die Smartwatch bis zum 30. Juni 2025 im Huawei Online Store oder im Flagship Store in Berlin kauft erhält FreeBuds 6i, ein Armband und 3 Jahre Herstellergarantie gratis dazu.