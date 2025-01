Werbung

Zur CES erweitert Acer auch sein Angebot an Mobilitätslösungen und stellt drei neue E-Scooter vor. Der Predator ES Storm soll selbst für Outdoor-Abenteuer geeignet sein. Für den Einsatz in der Stadt sind hingegen ES Series 4 Select und ES Series 5 Select gedacht.

Der Predator ES Storm zeigt sich mit einem Design, das laut Acer von Gaming-Produkten inspiriert wurde. Er soll in erster Linie aber durch Leistung, kraftvolle Bremsen und ein stoßabsorbierendes Fahrwerk überzeugen. Der 500-W-Nabenmotor kann kurzzeitig eine Spitzenleistung von über 900 W bereitstellen und soll auch Steigungen dynamisch bewältigen. Ein Kinetic Energy Recovery System (KERS) wandelt Bremsenergie in elektrische Energie um und erhöht so die Reichwerite. Mit seinem 42V/16 Ah Li-Ionen-Akku soll der Predator ES Storm bis zu 60 km weit kommen.

Der E-Scooter rollt auf 10-Zoll-Tubeless-Reifen, die in Kombination mit der Vorderradaufhängung Stabilität und Komfort versprechen. Vorn verbaut Acer eine Scheibenbremse, hinten ein e-ABS-System. Über die Acer E-Mobility-App können Geschwindigkeit, Tempomat, Beleuchtung und Gangwechsel gesteuert werden. Der Predator ES Storm kann genau wie auch die beiden anderen Modelle einfach zusammengefaltet werden.

Als E-Scooter für das urbane Umfeld sind Acer ES Series 5 Select und ES Series 4 Select ausgelegt. Der 500-W-Motor des ES Series 5 Select beschleunigt den E-Scooter in vier Fahrmodi auf bis zu 20 km/h (mehr ist wegen gesetzlicher Vorgaben nicht möglich). Er soll bis zu 23° steigfähig sein und wie schon der Predator ES Storm bis zu 60 km Reichweite bieten. Acer spendiert ihm ebenfalls 10-Zoll-Tubeless-Reifen sowie ein Stoßdämpfungssystem.

Der ES Series 4 Select ist als Modell für preisbewusste Nutzer ausgelegt. Die Reichweite fällt mit 45 km etwas niedriger und der Motor mit 400 W etwas leistungsschwächer aus. 20 km/h werden aber laut Acer trotzdem erreicht. Für dieses Modell wird ein Gewicht von unter 20 kg angegeben.

Die drei neuen E-Roller sollen noch im ersten Quartal verfügbar werden. Acer nennt für den Predator ES Storm eine UVP von 629 Euro. Der ES Series 5 Select wird 599 Euro und der ES Series 4 Select 499 Euro kosten.