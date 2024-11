Werbung

Smarte Gadgets können unser Leben einfach einfacher machen. Genau diesen Bereich deckt TP-Link mit seinen Tapo-Produkten ab, die es zum Black Friday zahlreich deutlich vergünstigt bei Amazon gibt. Dazu gehören eine Sicherheitskamera mit Solar-Stromversorgung und die dazugehörige Video-Türklingel für mehr Sicherheit. Das dazu notwendige WLAN zur Übertragung der Videosignale erfolgt bestenfalls mit einem schnellen Mesh-System, welches sich ebenfalls unter den Angeboten befindet.

Für möglichst mollige Wärme und eine effektive Heizungssteuerung können smarte Heizkörperthermostate beitragen - und wo wir schon beim Sparen sind, sind schaltbare und ins WLAN eingebundene Steckdose nicht weit. Schlussendlich kann auch noch ein Saugroboter mit Absaugstation für die notwendige Sauberkeit im Haushalt sorgen.

All diese Produkte findet ihr im Rahmen der Black-Friday-Tage im Amazon-Shop von TP-Link besonders günstig.

Stromunabhängige Überwachungskamera: Tapo C410 Kit

Für die Sicherheit im Innen- und Außenbereich ist die Tapo C410 konzipiert, die über ein wasser- und staubdichtes Gehäuse sowie einen internen Akku mit einer Laufzeit von etwa 180 Tagen verfügt. Der Akku kann per Kabel direkt wieder geladen werden, während die Bilder der Sicherheitskamera entweder auf einem lokalen microSD-Speicher abgelegt oder auf die Tapo Care Cloud hochgeladen werden.

Über die App wird der Nutzer darüber informiert, wenn eine Person erkannt wird. Verschiedene Stufen der Benachrichtigungen sind möglich. Als Tapo C410 Kit kann die Stromversorgung auch über ein Solarpanel erfolgen, welches über der Sicherheitskamera hängt. Somit wird tagsüber der Akku geladen und ein externes Aufladen ist nicht länger notwendig.

Das Tapo C410 Kit kostet zum Black Friday 44,90 Euro.

Video-Türklingel Tapo D235

Immer wissen, wer gerade klingelt – das ist der Versprechen der Video-Türklingel Tapo D235. Die Kamera mit einer 2K-Auflösung und einem 180°-Ultra-Weitwinkel ermöglicht den perfekten Blick auf denjenigen, der gerade vor der Tür steht. Der Käufer der Tapo D235 hat dabei die Wahl, ob er das Außengerät mit dem fest verbauten Akku betreibt (der geladen werden kann) oder diese fest verdrahtet. Eine drahtgebundene Lösung hat den Vorteil, dass man sich über den Akkustand keinerlei Sorgen machen muss, aber auch batteriebetrieben kommt die Tapo D235 auf eine üppige Laufzeit von etwa acht Monaten.

Die Übertragung des Videos erfolgt über das heimische WLAN, es ist aber auch möglich, diese Aufnahmen intern auf einer Micro-SD-Speicherkarten oder der Tapo-Cloud abzulegen. Eine KI erkennt, um was es sich handelt und zeichnet dann nur bei Bewegung auf. Zudem kann die KI erkennen, ob eine Person vor der Tür steht, diese sich einfach nur durch das Sichtfeld bewegt, es sich um ein Fahrzeug handelt oder ein Paket abgestellt wurde.

Über die App und das Innengerät kann eine schnelle Antwort gegeben werden. Zudem kann das Außengerät vordefinierte Antworten per Sprachausgabe ausgeben. Neben zahlreichen Klingeltönen gibt es auch einen "Nicht stören"-Modus sowie einen Diebstahl-Schutz des Außengeräts.

Die Video-Türklingel Tapo D235 ist im Black-Friday-Zeitraum schon für 109,90 Euro zu haben.

WLAN-Mesh Startkit: Deco X50 (3er Pack)

Ebenfalls stark vergünstigt wird der Deco X50 angeboten, der als Wi-Fi-6-Router das 5-GHz-Netz des Wi-Fi nutzt und damit für eine schnelle Anbindung der Clients im internen Netzwerk sorgt. Jeder der Endpunkte verfügt über drei Ethernet-Schnittstellen, sodass auch kabelgebundene Endgeräte in das Mesh eingebunden werden können. Über eine KI-gestützte optimale Verteilung der drei Mesh-Endpunkte kann das Deco X50 bis zu 604 m² an Fläche mit schnellem WLAN versorgen.

Mehr als 150 Endgeräte lassen sich über das Deco-X50-Mesh in ein Netzwerk einbinden. Dank Wi-Fi 6 werden dabei Durchsatzraten von 3.000 MBit/s bzw. 2.402 MBit/s im 5-GHz-Netz und 574 MBit/s im 2,4-GHz-Netz erreicht.

Zur Einrichtung kann die Deco-App heruntergeladen werden, die dann schrittweise durch die Einrichtung führt. Darin können auch die Einstellungen zu WPA3 und TP-Link HomeShield gemacht werden. HomeShield dient dazu, das Heimnetzwerk besser abzusichern, beispielsweise durch das Identifizieren von Netzwerksicherheitslücken, das Begrenzen der Zeit für Kinder sowie das Blockieren von Websites.

Zum Black Friday ist der 3er Pack des Deco X50 für 158,00 Euro erhältlich.

Smarte Heizungssteuerung: TP-Link KE100 Kit

Mit der kalten Jahreszeit rückt auch das Thema Heizungssteuerung immer wieder in den Fokus. Seine alten Heizkörper und damit das ganze Heizsystem smarter zu machen, ist beispielsweise über das Heizkörperthermostat möglich. TP-Link bietet mit den KE100 solche Geräte an, die Matter zertifiziert und auch mit Apple Home Kit kompatibel sind.

Der KE100 Heizkörperthermostat ersetzt einfach den schon vorhandenen, manuellen Thermostaten. Die Montage ist dabei kinderleicht. Für den Betrieb eines oder mehrere KE100 ist noch ein Hub notwendig, der beim KE100 Kit bereits enthalten ist. Benutzer können den KE100 lokal mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings oder einer anderen Matter-fähigen Smart-Home-Plattform in Verbindung bringen.

Ein Heizplan kann im Vorfeld per Zeitplan und Timer definiert werden. Dynamischer angepasst wird die Heizung über das Geofencing, sodass die Heizkörper hochreguliert werden, wenn man sich dem Zuhause nähert oder es verlässt. Es ist aber auch eine manuelle Fernsteuerung über die App möglich. Auch eine freihändige Steuerung, die mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri ShortCuts arbeitet, wird unterstützt. Ein Display auf dem Heizkörperthermostat selbst zeigt ebenfalls alle notwendigen Daten an.

Der Heizkörperthermostat sorgt automatisch dafür, dass ein Frostschutz gewährleistet ist. Zudem können externe Temperatursensoren eingebunden werden, welche die Genauigkeit der Temperatursteuerung verbessern. Optional erhältliche Fenster- und Türsensoren wie der Tapo T110 Tür- und Fenstersensor oder der Tapo T315 Temperatursensor schalten den KE100 bzw. den angeschlossenen Heizkörper ab, wenn beispielsweise gelüftet wird oder sorgen für eine genauere Temperaturregulierung. Mit zwei AA-Batterien soll der KE100 Heizkörperthermostat über ein Jahr durchhalten. Über den passenden Hub können bis zu 32 Heizkörperthermostate gesteuert werden.

Der KE100 Heizkörperthermostat kostet nun im Starter-Kit mit einem Hub nur 39,90 Euro.

Tapo RV30 Max Plus Saugroboter mit Wischfunktion

Saugen, Wischen und das alles mit einer Absaugstation, welche die Wartungszeiten verkürzt. Der Tapo RV30 Max Plus ist ein Saugroboter, der den Alltag einfacher machen soll. Mit 5.300 Pa an Saugkraft nimmt er auch den hartnäckigen losen Schmutz auf, alles andere erledigt dann die Wischfunktion. Das LIDAR und das IMU-Navigationssystem erkennen zu reinigende Bereiche und die darin eventuell befindlichen Hindernisse und baut daraus einen schnellen und effizienten Saug- und Wischplan. Dieser besteht aus einem Mesh-Gitter, sodass in der Fläche keinerlei Lücken entstehen sollen. Hindernisse bis zu einer Höhe von 22 mm kann der Tapo RV30 Max Plus problemlos nehmen. Auf Teppichen wird dann die Wischfunktion nicht angewendet.

Zudem kann der Nutzer No-Go-Zonen einrichten, Räume und Zonen festlegen, sowie Zeitpläne erstellen, zu denen alle oder nur gewisse Bereiche gereinigt werden sollen. In der Absaugstation befindet sich ein Beutel mit einem Volumen von 3 l, sodass der Tapo RV30 Max Plus mehrere Tage oder gar Wochen unabhängig Staub aufsaugen kann.

Ist der Wischmodus aktiv, wird der Staub noch effektiver aufgenommen. Das Tankvolumen beträgt 300 ml. In diesem Modus werden Teppiche dann umfahren, damit diese nicht nass werden.

Als Black-Friday-Angebot kostet der Tapo RV30 Max Plus mit Absaugstation nur 236,90 Euro.

Smarte WLAN Steckdose Tapo P110

Für smarte Steckdosen gibt es zahlreiche Anwendungsfälle: Sei es um Geräte nach abzuschalten oder aber bestimmte Lichter zur Abend- und Nachtzeit noch leuchten zu lassen. Aber die Tapo P110 hat auch noch eine weitere Funktion, denn sie bietet eine Energieverbrauchskontrolle – misst ständig den Verbrauch des angeschlossenen Gerätes und errechnet daraus den Verbrauch und auch die Kosten.

Dabei belegt die Tapo P110 mit ihren kompaktes Abmessungen von 51 x 72 mm nur etwas mehr Platz, als die Steckdose selbst, in die sie eingesteckt wird. Die Einrichtung und Integration in das heimische Netzwerk erfolgt bequem über die Tapo-App und den hinterlegten Account, sodass auch eine Steuerung und Überwachung aus der Ferne möglich ist.

Die Tapo P110 kostet in den Black-Friday-Angeboten nur 8,90 Euro.

Die Angebote in der Übersicht

