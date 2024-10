Werbung

Nintendo hat einen neuen interaktiven Wecker namens Alarmo angekündigt, welcher Anfang 2025 auf den Markt kommen soll. Der Wecker Alarmo soll den Nutzer nicht nur klassisch mit von Nintendo-Spielen inspirierten Klängen wecken, sondern auch auf Körperbewegungen reagieren können. So können Nutzer den Wecker beispielsweise auch mit Gesten snoozen und ihn beenden, etwa indem sie einfach das Bett verlassen. Zudem kann der Wecker die Bewegungen des Benutzers aufzeichnen, während er schläft. So ist Alarmo dazu in der Lage, zu erkennen, wann und wie häufig sich der Nutzer im Bett bewegt oder wie viel Zeit dieser generell im Bett verbracht hat. Daneben kann der Wecker auch erfassen, wie lange der Nutzer gebraucht hat, um aufzustehen.

"Alarmo reagiert auf die Bewegungen Ihres Körpers mit Spielgeräuschen, so dass Sie das Gefühl haben, in der Spielwelt selbst aufzuwachen", so Nintendo. 35 Szenen, die von Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 und Ring Fit Adventure inspiriert sind, stehen zur Auswahl. Bei einer Verknüpfung des Weckers mit dem Nintendo-Account kommen noch Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons dazu.

In den USA und Kanada wird Alarmo ab Anfang 2025 zu einem Preis von 99,99 US-Dollar im Handel erhältlich sein. Nintendo Switch Online-Mitglieder können ihn schon jetzt online über den My Nintendo Store und persönlich im Nintendo New York Store erwerben. NSO-Mitglieder in Europa wird Alarmo im Laufe dieser Woche angeboten werden.