Alienware hat mit dem Pro Headset einen neuen Kopfhörer vorgestellt. Bei der Entwicklung will der Hersteller mit über 100 E-Sportlern zusammengearbeitet haben, um die ideale Audioperipherie für Videospieler zu ermöglichen.

Alienware setzt bei seinem neuen Pro Headset auf 50-mm-Treiber mit Graphen-Beschichtung. Diese sollen aktuell die beste direktionale Audiolösung bieten können. Dadurch sollen die Treiber außergewöhnlich reaktionsschnell sein und gleichzeitig einen natürlichen, präzisen sowie klaren Klang erzeugen können. So sollen Spieler mit dem Alienware Pro Headset ein klareres 360-Grad-Richtungs- und Vertikal-Audio-Erlebnis erhalten.

Das hybride ANC kann überdies externe Geräusche wie Hintergrundgespräche, Tastaturklappern oder Lüfterlärm blockieren, sodass ablenkungsfreies Spielen möglich sein soll. Da es jedoch auch Situationen gibt, in denen aktive Geräuschunterdrückung eher stört, hat Alienware auch die passive Geräuschunterdrückung effektiver gestaltet.

Für eine klare Kommunikation hat Alienware ein System mit zwei Mikrofonen und Geräuschunterdrückung entwickelt, das Hintergrundgeräusche erkennen und eliminieren will. Gleichzeitig soll es die Sprachverständlichkeit verbessern. Dafür stellt Alienware zusätzlich eine Steuerung über ein Machine-Learning-Modell bereit, das in verschiedenen Umgebungen sowie bei unterschiedlichen Sprachlautstärken und Tonhöhen trainiert worden sein soll. So soll das Mikrofon zwischen verbalen und nonverbalen Audiosignalen unterscheiden und die Stimme des Spielers unabhängig von der Umgebung verstärken können.

Alienware hat sich beim Pro Headset für ein minimalistisches Design entschieden. Die Ohrmuscheln aus Kunstleder sind mit weichem Memory Foam gefüllt. Das soll unter anderem die Schallisolierung verbessern und Außengeräusche effektiv blockieren kann, was seinerseits die passive Geräuschunterdrückung unterstützt. Das minimalistische Design kann das Headset daneben auch straßentauglich machen.

Was die Konnektivität angeht, können Spieler zwischen drei Modi wählen: USB-C, Bluetooth 5.3 oder 2,4-GHz-Verbindungen für PC-, Mobil- und Konsolenspiele. Dabei erreicht das Alienware Pro Headset eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden über eine 2,4-GHz-Verbindung mit ausgeschaltetem ANC, bis zu 35 Stunden über eine 2,4-GHz-Verbindung mit standardmäßig eingeschaltetem ANC oder bis zu 75 Stunden über eine Bluetooth-Verbindung mit ausgeschaltetem ANC bei Standardlautstärke. Weitere Anpassungen sind über das Alienware Command Center 6.4 möglich, einem zentralen Hub, der schnellen Zugriff auf Einstellungen wie spielspezifische Profile, die AlienFX-Beleuchtung, Makros und weitere Funktionen wie einem Equalizer sowie konfigurierbare Stromsparmodi bietet.

Das Alienware Pro Headset ist ab dem 8. Oktober verfügbar, Preise werden ab Marktstart bekannt gegeben.