Werbung

Bei Apples aktueller Keynote wurde das iPhone 16 präsentiert. Passend zum neuen Smartphone gibt es auch eine neue Smartwatch. Vorgestellt wurde die Apple Watch Series 10. Die Uhr gibt es jetzt aus Titan, das laut Angaben von Apple aus 95 % recyceltem Material gewonnen wurde. Durch die Nutzung von Titan ist die Series auch 10 % leichter als der Vorgänger.

Das Display ist das bisher Größte, das bei einer Apple Watch verbaut wurde. Ein Wide-Angle-OLED-Display soll für 40 % intensivere Helligkeit sorgen. Bei den Wearables legt man großen Fokus auf Gesundheits-Features. So hat die Uhr einen Erschütterungsalarm, der Stürze erkennen soll, um im Notfall Hilfe zu rufen. Auch soll es mit der Uhr möglich sein, Schlafapnoe zu erkennen und statistisch zu erfassen. Dazu erkennt die Watch Atemstörungen über den Beschleunigungs­sensor. Die Apple Watch analysiert alle 30 Tage Daten zu Atemstörungen und benachrichtigt den Nutzer, wenn sie konstante Anzeichen für mittlere bis schwere Schlafapnoe erkennt. So können diese mit ihren Ärzten über die nächsten Schritte wie Diagnose und Behandlung sprechen. Die Funktion soll in mehr als 150 Ländern verfügbar sein. Darunter auch die europäischen Staaten.

Da sich die Apple Watch auch an Sportler richtet, bietet man diesen viele verschiedene Zusatzfunktionen. Da die Uhr bis 50 Meter wasserfest ist, war es auch möglich, einen Tiefenmesser bis sechs Meter zu integrieren - passend dazu gibt es ein neues Watchface. Außerdem können verschiedene Informationen zu Meer und Küste abgerufen werden. Diese sollen bei Hobbies wie Surfen, Angeln und Tauchen hilfreich sein.

Erhältlich ist die Uhr in drei Farben: Natur, Gold und Schiefer. Die Kooperationen mit Nike und Hermes wurden ausgebaut, um weitere Varianten bei den Armbändern anbieten zu können.

Auch für Besitzer der Apple Watch Ultra 2 gibt es Neuigkeiten. Sie erhalten kostenlos das Update zur Erkennung von Schlafapnoe. Zudem führt Apple eine neue Farbvariante ein. Ab jetzt kann die Ultra 2 auch in Satin Black erworben werden. Wer sich die neue Watch Series 10 kaufen möchte, kann sie ab jetzt im Store vorbestellen. Sie wird ab dem 20. September 2024 ausgeliefert. Die Titan-Variante ist ab 799 Euro verfügbar.