Corsair hat die neueste Ergänzung seines Sortiments an Gaming-Mauspads vorgestellt, die MM500-v2-Serie. Erhältlich sind die MM500-v2-Mauspads in den Größen 450 mm × 400 mm und 900 mm × 300 mm und eignen sich so für eine Vielzahl von Desktop-Setups.

Die aus hochdichtem Hybridgewebe gefertigte Oberfläche will dabei für ein glattes, konsistentes Tracking auf der x- und y-Achse sorgen. Unter der Hybrid-Stoffoberfläche befindet sich eine Basis aus Naturkautschuk, die Stabilität und Sicherheit garantieren soll. Die weiche Polsterung und die erhöhte Dicke von 3 mm wollen dagegen Komfort für stundenlange Gaming-Sessions bieten.

Zudem ist das MM500 v2 aufgrund einer spritzwassergeschützten Beschichtung flüssigkeitsabweisend und kann so auch Unfälle mit Getränken und Feuchtigkeit verzeihen. Der Rand des Mauspads ist mit strapazierfähigen, faserverstärkten Nähten versehen, um Abnutzung vorzubeugen.

Die Corsair MM500 v2 Gaming-Mauspads sind ab sofort im Corsair-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Online-Vertriebs- und Fachhändlern von Corsair erhältlich. Das MM500 v2 Large kostet 34,99 Euro, das MM500 v2 Extended 44,99 Euro. Jedes Mauspad ist darüber hinaus durch eine zweijährige Garantie und das weltweite Corsair-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert.