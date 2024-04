Werbung

Am gestrigen 1. April musste man sicherlich sehr vorsichtig sein, wenn man sich durch die Meldungen im Internet bewegt hat. Vor allem die News-Portale versuchten ihre Leser häufig einmal mehr an der Nase herumzuführen und veröffentlichten einen Aprilscherz. Der 1. April ist sicherlich kein ideales Datum eine eventuell ernstgemeinte Neuankündigung zu machen – vor allem in gewissen Produktkategorien.

ASUS veröffentlichte einen Tweet mit einer vermeintlichen Ankündigung zur Computex. Auf dem dazugehörigen Bild ist ein Stromspeicher zu erkennen. Ein Griff auf der Oberseite sorgt dafür, dass dieser wie Thors-Hammer erscheint. Mjölnir, so der Name des magischen Hammers, sollt als ROG Mjolnir also ein Produkt sein – aber wer glaubt das schon an einem ersten April.

Doch offenbar meint ASUS dies ernst und man war sich des Datums der Veröffentlichung auch bewusst, denn das im Tweet eingebettete Bild verweist auf den Umstand, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handeln soll.

Technische Details nennt ASUS zum aktuellen Zeitpunkt nicht. So ist nicht bekannt, über welche Kapazität der Stromspeicher verfügt. Zu erkennen sind vier Wechselstromausgänge und jeweils zweimal USB-Typ-A und Typ-C. Der Griff des Hammers dürfte als Tragegriff dienen. Zur Computex, die am 4. Juni ihre Pforten öffnet, erwarten wir uns weitere Details zum Stromspeicher.

Der PV-Boom sorgte im vergangenen Jahr dafür, dass viele Unternehmen mit entsprechenden Produkten auf sich aufmerksam machen wollte. Ob es nun für ASUS Sinn macht, einen mobilen Stromspeicher auf den Markt zu bringen, sei einmal dahingestellt. Das Gaming-Equipment auch unterwegs mit Strom versorgen zu können, ist sicherlich ein Argument. Auf der anderen Seite ist ein Gewicht von 15 kg für einen solchen Stromspeicher nicht zu verachten und ein Gegenargument in der Mobilität des Setups. Wo eine gewisse Autarkie sinnvoll sein kann, zeigt ein Erfahrungsbericht aus dem vergangenen Jahr.