Mitte Februar riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit AVerMedia zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für eine brandneue Capture-Card des Herstellers. Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Die AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 (G575) wurde erst vor wenigen Wochen offiziell vorstellt. Dabei handelt es sich um eine PCIe-Capture-Card, die vor allem durch ihre Funktionen und die Formatunterstützung punkten soll. Sie richtet sich an Spieler und Streamer zugleich und stellt das neue Flaggschiff von AVerMedia dar.

Die Karte, welche speziell für HDMI 2.1 ausgelegt wurde und PCI-Express Gen3-x4 nutzt, unterstützt Funktionen wie HDR/VRR mit bis zu 4K144 Pass-Through, um eine flüssige Darstellung in Spielen zu ermöglichen. Dazu können Aufnahmen in 4k mit bis bis zu 60 Bildern pro Sekunde angefertigt werden.

Die passende Software liefert AVerMedia mit RECentral gleich mit. Sie soll speziell für die Capture Card ausgerichtet worden sein und so das gleichzeitige Streamen und Broadcasten auf mehreren Plattformen möglich machen, wie zum Beispiel Twitch, YouTube und Facebook. Eine einfache Integration in bevorzugte Capturing- und Live-Streaming-Plattformen von Drittanbietern soll seinerseits gegeben sein. Für die Software wird Windows 10, bzw. 11 benötigt.



Die AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 (G575) ist ab sofort ab rund 270 Euro erhältlich. Drei unserer Leser dürfen die Karte nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Review für unser Forum als Dank für die Mühen behalten.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Yargen", "HatsuneMiku39" und "Albert_Meilenstein" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürzer per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Sonstige-PC-Komponenten-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 25. Februar 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 26. Februar 2024

Testzeitraum bis 31. März 2024

Kleingedrucktes: