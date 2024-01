Werbung

AVerMedia hat mit der Live Gamer 4K 2.1 (GC575) und der Live Streamer ULTRA HD (GC571) zwei neue PCIe-Capture-Cards auf den Markt gebracht. Die Karten wollen vor allem durch ihre Funktionen und die Formatunterstützung punkten und richten sich dabei an Gamer wie auch an Streamer aus.

Das neue Flaggschiff von AVerMedia, die Live Gamer 4K 2.1 (GC575), bildet dabei zudem die erste PCIe-Capture-Card mit HDMI 2.1 für Endkunden. Sie soll laut Hersteller speziell entwickelt worden sein, um das Potenzial der HDMI-2.1-Technologie maximal ausnutzen zu können. Dabei unterstützt die Karte Funktionen wie HDR/VRR mit bis zu 4K144 Pass-Through, um eine flüssige Darstellung in Spielen zu ermöglichen. Dazu unterstützt die Live Gamer 4K 2.1 ihrerseits Aufnahmen in 4k mit bis bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

An diejenigen, die erstmals in die Welt des Livestreamings eintauchen, ist hingegen die Live Streamer ULTRA HD (GC571) gerichtet. Sie zielt im Gegensatz zur Live Gamer 4K 2.1 eher auf Nutzer mit begrenztem Budget, ermöglicht aber dennoch 4K-Streams und -Aufnahmen, wenn auch dann nur mit 30 FPS. Die Live Streamer ULTRA HD setzt auf ein kleineres Design, unterstützt im Gegensatz zur Live Gamer 4K 2.1 nur den HDMI 2.0-Standard und setzt auf die PCIe-3.0-Schnittstelle mit einer Lane.

Die passende Software zu den Capture Cards liefert AVerMedia mit RECentral gleich mit. Diese kostenlose Software soll dabei speziell an den Capture Cards ausgerichtet worden sein und so das gleichzeitige Streamen und Broadcasten auf mehreren Plattformen, wie zum Beispiel Twitch, YouTube und Facebook ermöglichen. Eine einfache Integration in bevorzugte Capturing- und Live-Streaming-Plattformen von Drittanbietern soll seinerseits gegeben sein. Für die Software wird Windows 10 beziehungsweise 11 benötigt.

Beide Capture Cards sind ab sofort erhältlich. Die Live Gamer 4K 2.1 verzeichnet dabei eine unverbindliche Preisempfehlung von 269,99 Euro. Die Live Streamer ULTRA HD ist mit einer UVP von 179,99 Euro bereits deutlich günstiger zu haben.