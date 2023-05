Werbung

In knapp zwei Wochen findet die Veröffentlichung von Diablo IV statt. Noch vor dem Verkaufsstart haben Publisher Blizzard und Secretlab ihre Partnerschaft bekannt gegeben. Passend zu zwei der wichtigsten NPCs in Diablo IV erscheinen zwei Neuauflagen des Titan Evo Gaming-Stuhl.

Für die Lillith Edition stand die namensgebende Dämonin Modell. Der Look orientiert sich entsprechend am Schauplatz der brennenden Höllen. So ist der Stuhl in rot und Schwarz gehalten. Den krassen Gegensatz dazu bildet der Stuhl der Inarius Variante. Gold und Weiß stehen hier für die hohen Himmel. Heimat des namensgebenden Engels Inarius.

Die beiden Stühle sind im Shop von Secretlabs bereits vorbestellbar. Lieferbar sind sie voraussichtlich zum 8. September 2023. Wer Interesse hat, muss mit 674 Euro pro Stuhl rechnen. Verfügbar ist die Sammleredition in den Größen regular und XL. Regular ist für Personen zwischen 170 und 189 cm und einem Gewicht unter 100 kg gedacht. XL richtet sich an 181 bis 205 cm Körpergröße und ein Gewicht zwischen 80 bis 180 kg.