Werbung

Amazon hat heute mehrere neue Produkte aus seiner Echo-Reihe präsentiert. Der Echo Pop stellt die nächste Generation des beliebten Echo Show 5 dar. Das Gerät funktioniert mit einem AZ2-Neural-Edge-Prozessor von Amazon. Ein nach vorne abstrahlender Lautsprecher wurde speziell für ein gutes Klangerlebnis in kleineren Räumen entwickelt. Der Echo Pop ist sowohl zum Abspielen von Audio-Dateien, wie Podcasts gedacht, als auch zur Steuerung diverser Smart-Home Geräte.

Auch der bereits veröffentlichte Echo Show 5 wird überarbeitet. Ein neues Lautsprechersystem bietet doppelten Bass und klarere Klänge. Auch hier wurde nun der AZ2-Neural-Edge-Prozessor verbaut.

Mit dem Echo Show 5 Kids erscheint außerdem eine speziell auf junge Nutzer ausgelegte Version. Das Gerät im Weltraum-Look bietet angepasste, kindgerechte Antworten und einen Filter für Lieder mit anstößigen Inhalten. Beim Kauf ist ein Jahr Kids+ enthalten. Das Abo-Programm bietet spezielle Inhalte für Kinder. Es können Es können Hörbücher und Musik, aber auch Kochrezepte abgerufen werden.

Mit Echo Auto finden die smarten Lautsprecher ab sofort den Weg ins KFZ. Neben dem Hören von Musik und Podcasts erlaubt Echo Auto die Steuerung verbundener Smart-Home Geräte. So kann man während der Fahrt die Heizung anschalten, oder das Licht löschen, wenn man dies vergessen hat. Echo Auto verfügt über fünf Mikrofone, damit es den Anwender trotz Umgebungsgeräuschen gut verstehen kann.

Echo Pop ist in Lavendel, Blaugrün, Anthrazit, oder Weiß für 54,99 Euro auf Amazon.de/echopop verfügbar. Separat erhältliche „Made for Amazon“ Echo Pop-Sleeves gibt es für 22,99 Euro in Blau, Rot, Orange, Grau, Lila, Violett und Fluoreszierend. Echo Show 5 ist in Anthrazit, Weiß oder Graublau für 109,99 Euro auf Amazon.de/echoshow5 verfügbar. Echo Show 5 Kids im Weltraum-Design ist für 119,99 Euro auf Amazon.de/echoshowkids erhältlich. Alle Geräte können ab heute vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt noch im Mai. Echo Auto ist für 69,99 Euro auf Amazon.de/echoauto erhältlich und wird ab heute versandt.