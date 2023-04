Werbung

In den letzten Jahren haben Sprachassistenten Einzug in viele Haushalte weltweit gehalten. Meist werden sie genutzt, um weitere Smart-Home-Geräte zu steuern. Die meistgekauften Modell kommen von Google oder Konkurrent Amazon. Nun hat Google allerdings angekündigt, das Angebot im Smart Home Bereich stark einzuschränken.

So wird ab dem 29. September das Label Works with Nest eingestellt. Die Schnittstelle ist schon längere Zeit pausiert, wird nun aber offiziell beendet. Systeme, die damit laufen, werden gegebenenfalls nicht mehr funktionieren. Auch die dazugehörigen Nest-Geräte, die zur Home-Security gehören, werden ab 08. April 2024 nicht mehr funktionieren. Google hatte bereits zuvor das Aus für die Sicherheitstechnik verkündet. Nun gibt es ein festes Datum, ab welchem die Cloud-basierten Geräte nicht mehr funktionieren werden. Das angebundene System Dropcam wird am selben Tag ebenfalls eingestellt.

Auch bei Smart-Displays kommt es zu Einschränkungen. Google hat angekündigt, den Support für Google-Assistant auf Geräten von Drittanbietern komplett einzustellen. Nachdem schon lange keine Updates mehr ausgespielt wurden, bedeutet dies nun, dass einige Apps nicht mehr funktionieren werden und höchstwahrscheinlich die Qualität bei Videotelefonie sinken wird. Es wird spekuliert, dass Google plant, seine Smart-Speaker, Smart-Displays und Tablets in seinem neuen Pixel Tablet in einem Gerät zu vereinen.