LIAN LI will die Messlatte für hochleistungsfähige RGB-Produkte eine Stufe höher legen und nimmt zu diesem Zweck mit den UNI FAN AL V2 neue Lüfter im Sortiment auf. Ergänzt werden diese durch die leuchtende Kabellage der STRIMER PLUS V2 12VHPWR.

Laut LIAN LI wurden ARGB-Lichtstreifen an jeder Ecke der Vorder- und Rückseite des neuen Lüfters eingebaut. Mit der hauseigenen Beleuchtungssoftware L-Connect 3 sollen die LEDs je Ecke und Flügelrand für diverse Beleuchtungskombinationen individuell gesteuert werden können.

Ähnlich dem UNI FAN SL V2 sollen die AL V2 die Überbrückung von zwei Clustern von Lüftern (bis zu sechs Lüfter) mit einem einzelnen Steuerungsanschluss über nur zwei Kabel erlauben. Das erste Kabel überbrückt beide Cluster, das zweite ist ein einzelnes Cluster-zu-Steuerung-Kabel, das sowohl RGB als auch PWM steuern soll. Zuvor mussten beim V1 vier Cluster mit vier Anschlüssen verbunden werden. Die V2 sollen nun vier Cluster auf nur noch zwei Anschlüsse reduzieren.

Zusätzlich erfuhr das UNI-FAN-Verriegelungssystem durch eine Neugestaltung eine weitere Verbesserung, indem es jetzt abnehmbar gestaltet ist. Dadurch soll der letzte Lüfter am Ende des Clusters eine sanftere Optik und verbesserte Kompatibilität mit Kühlkörpern bieten können.

Neben der verbesserten Optik sollen die AL V2 dank eines dickeren Rahmens von 28 mm über verbesserte Leistungswerte verfügen. Die höhere Rahmendicke und die gesteigerten Geschwindigkeiten auf 2.000 U/min entspricht etwa einer 20-prozentigen Steigerung der Luftstromleistung zum V1-Modell.

Die UNI FAN AL V2 werden in 120 mm und 140 mm angeboten – sowohl in schwarz wie auch in weiß.

Die neuen STRIMER-PLUS-V2-12VHPWR-Kabel verfügen über ein 12VHPWR-Steckerkabel mit angepasstem Design am GPU-Ende. Der Anschluss folgt dem ATX-3.0-Standard von 12 + 4 Pin. Die Kabel sollen mit 16-AWG-Drähten hergestellt worden sein, um die Bereitstellung von bis zu 600 W gewährleisten zu können und höheren Temperaturen sowie stärkeren Verbiegungen standzuhalten. Für zusätzliche Biegetoleranz kann ein Teil des Anschlussgehäuses entfernt werden, wodurch sich die Verlängerungskabel noch näher an den Anschluss biegen lassen sollen.

Für ATX-3.0-Netzteile gibt es zwei STRIMER-Optionen, die über eine 12VHPWR-Buchse am Netzteil-Kabelende verfügen. Die erste verfügt über eine breitere Anordnung von LEDs mit 12 Lichtführungen und soll für sofortige Kompatibilität an eine bestehende STRIMER-L-Connect-3-Steuerung am Steckplatz 3 x 8 Pin angeschlossen werden können. Die zweite Option ist schmaler, mit 8 Lichtführungen, und soll mit dem Steckplatz 2 x 8 Pin der bestehenden STRIMER-L-Connect-3-Steuerung kompatibel sein.



Bei älteren Netzteilen, ohne 12VHPWR, können sich Nutzer für STRIMER PLUS V2 12VHPWR 12 + 4 Pin auf 3 x 8 Pin entscheiden. Dies ermöglicht das direkte Anschließen des STRIMER PLUS V2 an moderne GPUs. Mit 8 Lichtführungen ist das STRIMER PLUS V2 12VHPWR 12 + 4 Pin auf 3 x 8 Pin mit dem Steckplatz 2 x 8 Pin der bestehenden Steuerung STRIMER L-Connect 3 kompatibel, laut LIAN LI.

Das UNI FAN AL V2 und das STRIMER PLUS V2 12VHPWR können bereits vorbestellt werden.

Die Preise für die UNI FAN AL V2 Lüfter gestalten sich wie folgt:



120 mm Einzeln - 27,99 Dollar

120 mm Dreierpackung - 89,99 Dollar

140 mm Einzeln - 30,99 Dollar

Die STRIMER PLUS V2 Kabel kosten in der Variante mit 12 Lichtführungen 59,99 Dollar, die beiden mit 8 Lichtführungen 49,99 Dollar.