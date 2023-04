Werbung

Speziell für seine hauseigenen Surface-Geräte, aber auch für jeden anderen Laptop mit Thunderbolt-4-Schnittstelle hat Microsoft jetzt das neue Surface Thunderbolt 4 Dock präsentiert. Damit entfernen die Redmonder ihre proprietäre Dock-Schnittstelle und somit das Surface-Connect-Kabel, womit das Dock eben auch ohne Einschränkungen als Zubehör an anderen Geräten genutzt werden kann. Es liegt daher nahe, dass Microsoft die Schnittstelle bei künftigen Surface-Geräten womöglich nicht mehr nutzen wird.

Wie der Name bereits vermuten lässt, setzt das neue Dock auf eine Thunderbolt-4-Verbindung und damit auf eine einzige Kabelverbindung zum Laptop. Das Dock stellt dann weitere Ports und Schnittstellen zur Verfügung. Hierzu gehören zwei vorderseitige USB-A- und -C-Schnittstellen sowie jeweils zwei weitere davon an der Rückseite. Alle USB-C-Ports arbeiten nach USB 4 und Thunderbolt 4, können maximal 15 W übertragen oder mittels Adapter DisplayPort möglich machen. Wenn vom Gerät unterstützt, lassen sich so zwei externe UHD-Bildschirme mit 60 Hz über die Rückseite ansteuern, ein dritter Monitor mit 4K und 60 Hz ist über die Vorderseite möglich. An der Rückseite gibt es außerdem noch einen Ethernet-Port mit Unterstützung für bis zu 2,5 GBit/s sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für die Audioausgabe.

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 165 W, welches sich natürlich mit im Lieferumfang befindet. Das neue Surface-Dock kann ein Notebook mit maximal 96 W per Power Delivery aufladen und versorgen. Ein Kensington-Schloss für den Diebstahlschutz ist ebenfalls integriert.

Das Microsoft Thunderbolt 4 Dock zeigt sich mit Abmessungen von 150 x 75 x 21,3 mm recht kompakt und bringt etwa 410 g auf die Waage. Microsoft selbst nennt lediglich die Kompatibilität zu eigenen Surface-Geräten, wie dem Surface Laptop 5, dem Surface Pro 9, dem Surface Go 3 oder dem Surface Book 3 und einigen älteren Modellen. Theoretisch sind jedoch alle Laptops und Ultrabooks mit USB-C-Anschluss kompatibel.

Wirklich günstig ist das Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock allerdings nicht. Microsoft ruft über seinen Onlineshop derzeit knapp unter 366 Euro auf. Mögliche und vor allem preislich günstigere Alternative hatte erst kürzlich Anker präsentiert.