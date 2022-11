Werbung

Anfang Oktober riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Adept zu bewerben. Gesucht wurden zwei Tester, die einem brandaktuellen Gaming-Chair des Herstellers bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen, einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum und das Testpaket am Ende als Dank für die Mühen auch behalten wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt wird der Adept Holo, welcher erst Anfang August auf den Markt kam und sich vor allem an umweltbewusste Spieler richtet, denn der junge Hersteller hat es sich auf die Fahnen geschrieben, CO2-neutral und nachhaltig zu wirtschaften. Alle Serienmodelle werden in Deutschland produziert, wobei Adept jeden Teil der Fertigung, von der Rohstoff-Auswahl angefangen, über den Energieverbrauch in der Produktionskette bis hin zur Auslieferung an den Kunden, auf Nachhaltigkeit getrimmt hat.

Der Adept Holo, welcher im Rahmen dieses Lesertests kostenlos bereitgestellt wird, ist das Premiummodell und ab 679 Euro zu haben. Er misst zwischen 1.280 x 1.380 mm in der Höhe, ist 700 mm tief und an der breitesten Stelle 510 mm breit. Direkt nach dem Zusammenbau, welcher natürlich ohne irgendwelche Plastiktüten machbar ist, kann der Stuhl individuell an seinen Nutzer angepasst werden.

Die Armlehnen lassen sich in der Höhe verstellen, nach vorne oder hinten rücken und nach links oder rechts drehen. Die Sitzfläche kann ebenfalls noch vorne und hinten geschoben werden, um selbst kleinere und größere Spieler bequem sitzen zu lassen. Gleiches gilt für die Rückenlehne, die arretiert werden kann. Dank ANSI-BIFMA-X5.1-Norm können Nutzer mit einem Körpergewicht von bis zu 110, bzw. 125 kg Platz nehmen.

Der Adept Holo lässt sich auch optisch umfangreich individualisieren. So lassen sich die Flächen auf dem Fußkreuz aus Aluminium, aber auch die Flächen auf den Sleeves für jeweils 10 Euro individualisieren, verschiedene Farbkombinationen werden ebenfalls angeboten.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die beiden Forennutzer "mz_z" und "Man-in-Black" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig im Gadget-Unterforum für die Community zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 16. Oktober 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 17. Oktober 2022

Testzeitraum bis 20. November 2022

Kleingedrucktes: