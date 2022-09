Die Apple AirPods Pro gehen in die nächste Runde

Fast drei Jahre nach ihrer Ersteinführung gehen die AirPods Pro Ende September in überarbeiteter Form in die nächste Runde. Im Rahmen seiner iPhone-Keynote hat Apple am Mittwochabend die zweite Generation seiner Premium-In-Ears vorgestellt.

Die neuen AirPods setzen zwar auf das bisherige Design, bekommen jedoch ein neues Innenleben – allen voran den neuen H2-Chip. Dank ihm sollen die AirPods Pro 2 doppelt so viele Störgeräusche herausfiltern können, um so eine noch bessere Geräuschunterdrückung zu ermöglichen.

In Verbindung mit einem kompatiblen iPhone und iOS 16 wird sich Spatial Audio künftig an unterschiedliche Gehörgänge anpassen und personalisieren lassen, wobei man den Tiefensensor des Smartphones nutzt. Obendrein sollen deutlich längere Akkulaufzeiten möglich sein. Apple verspricht bis zu sechs Stunden Musikwiedergabe, bzw. bis zu 30 Stunden in Zusammenhang mit dem Ladecase.

Letzteres hat man deutlich überarbeitet. So sind ab sofort Lautsprecher integriert, um es einfacher auffinden zu können. Über die Lautsprecher informiert das Charging-Case aber auch über das Pairing oder bei geringem Akkustand. Außerdem kann die Ladeschale nun auch über den Ladepuck der Apple Watch aufgeladen werden, was aber auch weiterhin per Lightning oder MagSafe möglich bleibt.

Die Bedienung der AirPods Pro hat Apple ebenfalls überarbeitet. Dank Touch-Control kann man nun endlich die Lautstärke verändern. Dafür muss man lediglich am Bügel nach oben oder unten wischen. Die bisherigen Drucksensoren in den Stegen gibt es allerdings weiterhin. Obendrein ist Ultra-Wideband-Unterstützung integriert, um die AirPods Pro einfacher aufzufinden. Apple nutzt hierfür die gleiche Funktion wie für die AirTags. Um auch in kleineren Ohren komfortabel eingesetzt zu werden, gibt Apple seinen neuen In-Ear-Ohrhörern vier Ohreinsätze mit auf den Weg.

Die zweite Generation der Apple AirPods Pro sollen sich ab dem 9. September bestellen lassen und ab dem 23. September ausgeliefert werden. 249 US-Dollar, bzw. 299 Euro möchte Apple dafür haben.