Razer Stream Controller: Steuerzentrale für Streamer

Razer hat mit dem Stream Controller eine Steuerzentrale speziell für Streamer und Content Creator vorgestellt. Sie soll das Erstellen von Inhalten komfortabler gestalten und einfachen Zugriff auf alle möglichen wichtigen Funktionen bieten.

Der Stream Controller wurde in Zusammenarbeit mit Loupedeck entwickelt - einem Unternehmen, das schon einige ähnlich ausgelegte Produkte anbietet. Er soll sowohl für Streaming als auch für Foto- und Videobearbeitung nützlich sein. Die Benutzeroberfläche ist laut Razer besonders übersichtlich und rückt Multi-Tasking und Anpassbarkeit in den Vordergrund. Im Zentrum des Stream Controllers zeigen sich zwölf LCD-Touch-Tasten mit haptischem Feedback. Auf jeder Seite davon zeigen LCDs Informationen an. Am linken und rechten Rand können drei analoge Drehregler genutzt werden, die On-the-Fly-Audioanpassungen ermöglichen. Darunter stehen acht zusätzliche programmierbare Tasten zur Verfügung.

Eine neue Software soll alle benötigten Werkzeuge auf einer einzelnen Plattform vereinen und so den Workflow optimieren. Ein ebenfalls neuer Marktplatz wird Plugins, Profile und Icon-Pakete anbieten. Als Betriebssysteme werden laut Razer mindestens macOS X 10.14 bzw. Windows 10 vorausgesetzt.

Der Stream Controller misst 151 x 101,5 x 30,2 mm und wiegt 210 g. Die Verbindung zum PC stellt ein mitgeliefertes, 2 m langes USB-A- zu USB-C-Kabel her.

Bis zum Verkaufsstart wird noch etwas Zeit vergehen. Laut Razer soll der Stream Controller im Herbst für 269,99 Euro verfügbar werden.