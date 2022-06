Sicherheitslücken im Smart Home: Nuki veröffentlicht Firmware-Update

Der Smarthome-Hersteller Nuki hat jetzt ein neues Firmware-Update für seine Smart Lock veröffentlicht. Die Aktualisierung behebt nicht näher spezifizierte Sicherheitslücken im smarten Türschloss und sollte aus diesem Grund umgehend von allen Besitzern installiert werden. Allerdings gibt der Hersteller auf seiner Seite bekannt, dass in Kürze weitere Details folgen sollen.

Die Aktualisierung des Smart Lock und des Opener erfolgen mit Hilfe des Smartphones. Hierfür muss das Handy in Bluetooth-Reichweite zum Nuki-Device sein. Zudem wird der Admin-PIN benötigt. Unter Einstellungen > Administration findet sich der Menüpunkt “Firmware Aktualisierung”. Wer hingegen die Smart Lock beziehungsweise den Opener in Kombination mit einer Bridge betreibt und Auto-Updates aktiviert hat, sollte die genannte Firmware automatisch erhalten.

Um das Keypad sowie Fob upzudaten wird ein direkter Zugang zum Gerät benötigt. Im Menü unter “Meine Geräte verwalten” muss der Gerätetyp ausgewählt und anschließend auf “Geräte verwalten” geklickt werden. Sobald die Verbindung mit der App hergestellt ist, kann die neue Firmware installiert werden.

Folgende Produkte haben besagtes Firmware-Update erhalten:

Nuki Smart Lock 3.0 (Pro): Version 3.3.5

Nuki Smart Lock 2.0: Version 2.12.4

Nuki Opener: Version 1.8.1

Nuki Bridge (1.0): Version 1.22.0

Nuki Bridge (2.0): Version 2.13.2

Nuki Keypad: Version 1.9.2

Nuki Fob: Version 1.8.1

Neben der von Hardwareluxx im Jahr 2019 getesteten Nuki Smart Lock 2.0 präsentierte das Unternehmen im November 2021 die neue Smart-Lock-Generation. Wie ihre Vorgänger lassen sich die neuen Locks der dritten Generation an nahezu jedes Türschloss montieren. Zudem wurde das Getriebe optimiert. Dies soll nun einen wesentlich leiseren Betrieb zur Folge haben. Wie zuvor können die Schlösser über den runden Knopf am Knauf direkt bedient werden. Der Knauf verfügt in der Version 3.0 über einen verbesserten Druckpunkt. Außerdem ist das Smart Lock 3.0 mit allen Produkten aus dem Zubehörsortiment von Nuki kompatibel.

Der externe Türsensor gibt Auskunft darüber, ob die Tür geschlossen ist oder nicht. Der aktuelle Status lässt sich über die Nuki App abrufen. Auf Wunsch schlägt die App Alarm, wenn eine verriegelte Tür offen steht oder die Tür über eine zuvor definierte Zeit hinaus geöffnet bleibt. Der externe Türsensor ist mit der Smart-Lock-Generation 3.0 kompatibel und zum Preis von 39 Euro erhältlich.