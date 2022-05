AYANEO 2 und AYANEO Slide: Handhelds kommen Ende 2022 mit Ryzen 7 6800U

Bereits häufiger machte Aya Neo mit seinen Windows-Handhelds auf sich aufmerksam – meist alleine durch die Tatsache, dass es recht wenige Hersteller für diese Produktkategorie gibt und sich aktuell vieles auf das Steam Deck von Valve konzentriert.

Im Rahmen einer Online-Präsentation wurden die neuesten Modelle enthüllt. Auf die erste AYANEO-Generation mit Ryzen-4000-Prozessor folgte erst Anfang des Jahres die Ankündigung zur AYANEO Next mit Ryzen 7 5800U und folgerichtig soll es nun gegen Ende des Jahres mit der Ryzen-6000-Serie – genauer gesagt dem Ryzen 7 6800U – weitergehen.

Aber Aya Neo nutzt die aktuelle Präsentation auch, um die verwirrende Produktpalette etwas besser aufzuschlüsseln. So gibt es vier Hauptproduktkategorien. Die Mainline Products sind die aktuelle AYANEO 2021 sowie die nun vorgestellte AYANEO 2. Dabei handelt es sich jeweils um die High-End-Modelle. Nebenher läuft die NEXT-Serie, die Aya Neo als "Toplevel"-Serie bezeichnet. In Kürze hinzukommen wird die AYANEO Air mit OLED-Display, aber noch die Radeon-5000-Serie als Prozessor und schlussendlich der AYANEO Slide, auf den wir uns neben der AYANEO 2 im Rahmen dieser Ankündigung fokussieren werden.

Der AYANEO 2 Handheld wird einen Ryzen 7 6800U mit acht Zen-3+-Kernen sowie der integrierten RDNA-2-GPU verwenden. Die als Radeon 680M bezeichnete Grafikeinheit kommt auf eine Rechenleistung von 3,38 TFLOPS und ist im Vergleich zur Grafikeinheit des Steam Deck mit 1,6 TFLOPS doppelt so schnell. Anhängig vom gewählten Power-Limit dürfte der Ryzen 7 6800U also deutlich potenter sein, als der Custom-Chip, den Valve einsetzt. Die theoretische Rechenleistung und das, was am Ende von der Leistung der Hardware bei der Software ankommt, können jedoch unterschiedlich sein.

Des Weiteren soll der AYANEO 2 mit LPDDR5-6400 bestückt sein und eine NVMe-SSD auf Basis von PCI-Express 4.0 einsetzen. Hinzu kommen USB4 und ein Fingerabdruck-Sensor, der bisher noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Die genauen technischen Daten lässt Aye Neo allerdings noch offen. Da der AYANEO Next bereits mit 16 GB Arbeitsspeicher und mit einer 2 TB fassenden SSD ausgestattet werden konnte, dürfte auch der AYANEO 2 entsprechend potente Ausstattungsoptionen bekommen.

Das Gehäuse der kommenden Generation hat ebenfalls eine Überarbeitung erfahren und ähnelt nun deutlich dem Steam Deck mit seinen vielen Rundungen – gerade dort, wo der Nutzer den Handheld mit seinen Händen umfasst.

Die zweite Neuvorstellung ist der AYANEO Slide. Die technischen Daten sollen weitestgehend dem AYANEO 2 entsprechen, also wird hier ebenfalls ein Ryzen 7 6800U zum Einsatz kommen. Der Fokus für den Slide liegt in der eingebauten Tastatur, die zum Vorschein kommt, wenn man das Display nach oben schiebt. Aya Neo kommt mit diesem Modell der vielschreibenden Käuferschicht näher, die ihren Handheld nicht nur fürs Spielen verwenden möchte.

Zwischen dem AYANEO 2 und dem Slide-Modell gibt es aber auch in der Bedienung, bzw. dem Angebot an Controllern einige Unterschiede. Zur Display-Größe der beiden Modelle macht der Hersteller ebenso keine Angaben. Aya Neo wird im Laufe des Jahres, bzw. näher zum wirklichen Marktstart noch die weiteren technischen Details nachreichen.

Preislich sind die PC-Handhelds von Aya Neo nicht mehr wirklich mit dem Steam Deck zu vergleichen. Geht es hier ab 419 Euro los, kostet der AYANEO 2021 bereits 1.015 US-Dollar und der AYANEO Next ist erst ab 1.415 US-Dollar zu haben. Aktuell ist nicht bekannt, zu welchem Preis der AYANEO Air als günstiges Modell eingeführt werden soll. Die Modelle AYANEO 2 und AYANEO Slide werden sicherlich nicht unter 1.000 US-Dollar erhältlich sein.