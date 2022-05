Neuer Lesertest: Testet die ComfoBuds Mini von 1More!

In Zusammenarbeit mit 1More suchen wir ab sofort vier Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die zwei brandaktuelle In-Ear-Kopfhörer des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als Dank für die Mühen behalten wollen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt vier Paare der 1More ComfoBuds Mini. Sie wurden erst im März offiziell vorgestellt und zählen mitunter zu den kompaktesten In-Ear-TWS-Kopfhörern mit ANC am Markt. Die ComfoBuds Mini bringen gerade einmal 3,7 g auf die Waage, sollen aber trotzdem mit einigen High-End-Features aufwarten können. Auch das 56,5 x 24,5 mm kleine Lade-Case ist mit 42,3 g erstaunlich leicht und kompakt. Die kleine Aufbewahrungsbox der In-Ears kann per USB-C geladen werden und tut dies dank Fast-Charging besonders schnell. Drahtloses Laden per Qi Wireless ist ebenfalls möglich.

Damit sollen die 1More ComfoBuds Mini problemlos bis zu 24 Stunden lang durchhalten können. Ohne Zwischenladung sind bis zu sechs Stunden machbar. Drei Aufladungen können über den 440 mAh starken Akku des mitgelieferten Gehäuses getätigt werden. Schon nach zehn Minuten Laden soll eine Wiedergabe von etwa 90 Minuten drin sein.

Die In-Ears selbst verfügen jeweils über einen 7-mm-Dynamiktreiber, sind IPX5-zertifiziert und unterstützen AAC sowie DNN. Verschiedene ANC-Modi sollen Umgebungsgeräusche mithilfe von insgesamt vier Mikrofonen zuverlässig erkennen und herausfiltern können. Während einer der Modi die Umgebungsgeräusche lediglich sanft mildern soll, soll der stärkere bis zu 40 dB dämpfen können. Außerdem können Lautsprecher-Durchsagen verstärkt oder Windgeräusche bei stürmischem Wetter und bei Bewegung unterdrückt werden.

In Zusammenarbeit mit Sonarworks und der SoundID-Software können die individuellen Klangpräferenzen der Nutzer angepasst werden. Ab Werk ist das Klangprofil des bekannten Audio-Ingenieurs Luca Bignardi ausgewählt. Die Kommunikation erfolgt natürlich per Bluetooth 5.2 und über verschiedene Gesten direkt über die In-Ears. Per Smartphone-App können die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten eingestellt und OTA-Updates eingespielt werden. Die Reichweite wird mit bis zu zehn Metern angegeben. Im Lieferumfang sind vier verschiedene Silikonaufsätze, ein Ladekabel und natürlich das Ladecase enthalten.

Die 1More ComfoBuds Mini kosten derzeit knapp unter 85 Euro. Erhältlich sind sie in den drei Farbvarianten "Obsidian Black" "Mica White" und "Cinnabar Red". Vier unserer Leser können sie nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen und ausprobieren.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 15. Mai ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit 1More!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. Mai 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. Mai 2022

Testzeitraum bis 19. Juni 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von 1More sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

