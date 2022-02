Amazon Echo Buds können vorbestellt werden

Die Amazon Echo Buds hatte Amazon schon im Rahmen des letztjährigen Amazon Devices & Services Event vorgestellt. Wie nun mitgeteilt wurde, können die kabellosen In-Ear-Ohrhörer in Deutschland und Österreich ab sofort vorbestellt werden.

Die Echo Buds sind eine weitere Option, wenn kabellose Ohrhörer gesucht werden. Laut Amazon sorgen leistungsstarke Treiber für einen ausgewogenen Klang mit breitem Dynamikbereich. Eine von Amazon entwickelte aktive Geräuschreduzierung kann aktiviert werden, indem man einen der Ohrhörer für zwei Sekunden berührt. Eine weitere Berührung wechselt in den Umgebungsmodus und sorgt dafür, dass man Umgebungsgeräusche hören kann und z.B. am Bahnsteig oder Flughafen keine wichtigen Informationen verpasst. Die Ohrhörer sind IPX4-zertifiziert und sollen so Wasserspritzer oder leichten Regen aushalten können. Vier Paar Ohrpolster und zwei Paar Ohrbügel in unterschiedlichen Größen sollen sicherstellen, dass die Ohrhörer zu unterschiedlichen Ohren passen.

Die Akkulaufzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung wird mit bis zu fünf Stunden angegeben. Das Ladeetui hält genug Kapazität für zweimaliges Nachladen bereit. Insgesamt können so bis zu 15 Stunden fernab der Steckdose erreicht werden. Eine 15-minütige Schnellladung sorgt für bis zu zwei Stunden Akkulaufzeit. Geladen wird je nach Modellvariante wahlweise über USB-C oder mit einem Qi-Ladegerät.

Als Amazon-Produkt sind die Echo Buds natürlich auf die Bedienung mit Alexa ausgelegt. So können Lieblingssongs, Hörbucher oder Podcasts einfach per Sprachbefehl gestartet werden. Wer Wohnung oder Haus verlässt, kann Alexa anweisen, die Wiedergabe von einem Echo-Lautsprecher auf die Echo Buds zu verschieben. Und auch über den Akkustand gibt Alexa gerne Auskunft. Übliche Alexa-Alltagsaufgaben wie das Erstellen von Terminen sind ohnehin möglich. Die Mikrofone können über die Alexa-App oder die Tap-Steuerung aber auch stummgeschaltet werden.



Auf Amazon sind ab heute Vorbestellungen der Echo Buds möglich. Die Auslieferungen sollen am 24. Februar starten. Amazon ruft für die Echo Buds mit USB-C-Ladeoption regulär 119,90 Euro und für das Modell mit kabelloser Ladeoption 139,99 Euro auf. Zum Verkaufsstart gibt es deutlich günstigere Einführungspreise von 79,99 Euro für die USB-C-Ladeoption und von 99,99 Euro für die kabellose Ladeoption. Es stehen schwarze und weiße Farbvarianten zur Auswahl.