Razer x Fossil: Eine Razer-Smartwatch in Zusammenarbeit mit Fossil

In Zusammenarbeit mit Fossil bringt Razer eine eigene Smartwatch in streng limitierter Auflage auf den Markt. Die smarte Uhr soll bereits ab dem 10. Januar in den Verkauf gehen und 329 US-Dollar kosten. Die Stückzahl ist auf 1.337 Exemplare limitiert.

Wie der Name der Razer x Fossil Gen 6 Smartwatch bereits vermuten lässt, basiert die Razer-Smartwatch auf der Fossil Gen 6, welche im August des vergangenen Jahres auf den Markt kam. Sie baut auf einem Snapdragon Wear 4100+ mit 8 GB Speicher und 1 GB RAM auf, welcher mit zu den schnellsten Smartwatch-SoCs am Markt gehört und im Vergleich zum Vorgänger eine 30 % höhere Performance bietet.

Die Razer-Variante wird es ausschließlich in der größeren 44-mm-Version geben, deren Stahl-Gehäuse komplett in mattem Schwatz gehüllt sein wird. Die Silikon-Armbänder fallen da mit ihrem giftgrünen Farbton schon deutlicher auf. Das Display ist 1,28 Zoll groß und bietet bei einer Auflösung von 416 x 416 Bildpunkten eine Pixeldichte von 326 ppi.

Das Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 3 m wasserdicht, zahlreiche Sensoren wie ein Accelerometer, ein Gyroscope, ein Kompass, ein Höhen-Messer oder ein Sensor zur Messung der Herzfrequenz sind ebenfalls mit an Bord. Natürlich sind auch Bluetooth 5.0 LE, WiFi, GPS und NFC SE mit von der Partie. Als Betriebssystem dient Googles Wear OS, wobei die Uhr das kommende Update auf Version 3 unterstützen wird, sobald dieses im Laufe des Jahres erscheinen wird. Damit lassen sich viele Apps wie YouTube Music oder Spotify Premium über den Google-Play-Store beziehen. Kompatibel ist die Fossil-Watch aber auch zu iOS-Geräten. Razer bietet außerdem eigene Ziffernblätter an.

Die neue Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch soll ab 329 US-Dollar ab dem 10. Januar erhältlich sein. Deutsche Preise nannte der Hersteller nicht.