Überraschend beliebt: Xbox-Kühlschrank restlos ausverkauft

Als Microsoft erstmals seinen Xbox-Kühlschrank angekündigt hat, wurde dieser noch weitgehend belächelt. Allerdings scheint das Interesse an der Minibar der Redmonder nun wesentlich größer zu sein als zuerst angenommen und hat selbst den Hersteller überrascht. In Deutschland ließ sich der Kühlschrank am 19. Oktober 2021 exklusiv im Onlineshop von Gamestop vorbestellen und war bereits innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Ähnlich wie bei der Konsole selbst brach die Seite des Einzelhändlers nach kurzer Zeit zusammen. Wie hoch die verfügbaren Stückzahlen waren ist bislang nicht bekannt, jedoch dürften diese äußert gering gewesen sein. Laut Aussagen von Microsoft wird es im Jahr 2022 wieder Nachschub geben. Zudem soll die Anzahl der angebotenen Kühlschränke wesentlich höher sein als dies bei der ersten Vorbestellphase der Fall war.

Aktuell finden sich bereits erste Vorbestellungen bei eBay wieder. Hier liegt der Verkaufspreis bei rund 300 Euro, was einem Aufpreis von knapp 200 Euro entspricht. Kein schlechtes Geschäft für den Wiederverkäufer. Allerdings erfolgt die Lieferung erst Ende Dezember 2021. Zwar hat Microsoft keinen genauen Termin für die Nachlieferung bekannt gegeben, jedoch sollte man definitiv von Angeboten bei eBay und Co. absehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ende Januar 2022 wieder Kühlschränke geben wird, ist recht hoch.

Spannend bleibt hingegen, wie sich die Minibar in der freien Wildbahn schlagen wird. Insbesondere die Lautstärke des Gerätes wird interessant sein. Im Normalfall sollte der Xbox-Kühlschrank nicht hörbar sein. Zudem spielt die Wärmeentwicklung eine entscheidende Rolle. Zwar ist diese im Winter noch nicht so entscheidend, spätestens im Sommer wird sich jedoch zeigen, ob der Kühlschrank auch als Heizung taugt.