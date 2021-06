Kein Aprilscherz: Microsoft baut jetzt auch Kühlschränke

Passend zum Sommer hat Microsoft jetzt einen Mini-Kühlschrank für alle Gamer angekündigt. Der laut dem Unternehmen "Most Powerful Mini Fridge" ist an das Design der Xbox Series X angelegt und bietet in erster Linie ausreichend Stauraum für Getränke. Wie sich einem Trailer mit gerenderten Bildern entnehmen lässt, verfügt die Minibar über drei Ebenen und eine Xbox-Velocity-Cooling-Architektur. Technische Spezifikationen oder einen offiziellen Veröffentlichungstermin nannte der Hersteller bislang nicht. In der Videobeschreibung des Trailers findet sich lediglich die Information "Coming to you Holiday 2021". Ob der Mini-Fridge auch in Deutschland erhältlich sein wird bleibt abzuwarten.

Auch wenn das Video eher an einen verspäteten Aprilscherz erinnert, scheint es Microsoft tatsächlich ernst zu meinen. Ob der Xbox-Kühlschrank allerdings in hohen Stückzahlen produziert wird ist zunächst ungewiss. Außerdem dürfte die Lautstärke des Haushaltsgerätes von Bedeutung sein. In der Regel sind Minibars sehr leise und kaum hörbar. Ob dies auch beim Microsoft-Kühlschrank der Fall sein wird ist nicht bekannt.

In erster Linie dürfte es sich hier um einen Marketing-Gag handeln, der auf Memes zum Design der Konsole anspielt. Was jedoch in Anbetracht der schlechten Verfügbarkeit der Series X im Internet sicherlich für weiteren Spott und Häme sorgen wird. Zudem darf die Wärmeabgabe des Gerätes gerade in den heißen Sommermonaten nicht außer Acht gelassen werden. Ebenfalls spielt unter anderem die Isolierung eine entscheidende Rolle beim Thema Energieverbrauch. Somit bleibt abzuwarten, ob Microsoft tatsächlich mit technischen Innovationen aufwartet oder lediglich eine handelsübliche Minibar in ein überdimensioniertes Xbox-Series-X-Gehäuse gepackt hat.

Neben Microsoft hat unter anderem auch Razer vermeintliche Aprilscherze im Nachhinein tatsächlich umgesetzt. Am 1. April 2016 kündigte man das Projekt BreadWinner an. Im Jahr 2019 veröffentlichte der Hersteller dann tatsächlich einen Toaster, der auf dem Design des BreadWinners basiert.