Amazon präsentiert drei limitierte Designs des Echo Dots

Der Versandriese Amazon bietet seinen Kunden jetzt die Möglichkeit drei verschiedene Sondereditionen des Echo Dots der vierten Generation vorzubestellen. Die Krux dabei ist allerdings, dass diese nur produziert werden, wenn bis zum 13. August 2021 genügend Bestellungen eingehen. Wie viele Kunden sich für eins der drei ausgefallenen Designs entscheiden müssen ist nicht bekannt. Außerdem belastet Amazon erst bei der Auslieferung die ausgewählte Zahlungsmethode. Kunden müssen hier nicht in Vorkasse treten.

Verantwortlich für die Gestaltung der Echo Dots ist die Modeschöpferin Diane von Furstenberg. Mit Midnight Kiss sowie Ikat und Twigs erinnern die Dots eher an ein Dekoelement und lassen auf den ersten Blick nicht erahnen, dass es sich hierbei um ein technisches Gerät handelt. Zudem hat sich an den Spezifikationen nichts geändert. Lediglich durch die Optik unterscheiden sich die smarten Lautsprecher.

Preislich sind die Designer-Dots etwas kostspieliger. Amazon verlangt pro Gerät rund 60 US-Dollar. Der Normalpreis eines Echo Dots der vierten Generation liegt in den Vereinigten Staaten von Amerika bei knapp 50 US-Dollar. Sollten sich genügend Kunden für ein Design von Diane von Furstenberg entscheiden, steigt der Preis nach dem 13. August auf 70 US-Dollar an. Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass man im Zuge der Zusammenarbeit an Vital Voices spenden wird. Die gemeinnützige Organisation wurde von Diane von Furstenberg ausgewählt.

In der Vergangenheit realisierte Amazon mit seiner Build-It-Crowdfunding-Kampagne bereits einen Alexa-Notizzetteldrucker. Hiermit lässt sich zum Beispiel die wöchentliche Einkaufsliste ausdrucken. Eine Kuckucksuhr sowie eine Küchenwaage scheiterten aber.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich einen der Designer-Dots sichern möchte, findet hier alle benötigten Informationen.