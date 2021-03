Amazon: Alexa-Notizzetteldrucker kommt noch in diesem Jahr

Auch wenn in der heutigen Zeit vieles bereits komplett digital läuft, kann es manchmal ganz nützlich sein, bestimmte Inhalte in die analoge Welt zu transferieren. Dies dachte sich auch Amazon und hat nun sein erstes Build-It-Konzept erfolgreich finanziert. Somit wird es mit Hilfe von Alexa in Zukunft möglich sein mit Echo-Geräten zu drucken. Der Notizzettel-Drucker lässt sich aktuell für 115 US-Dollar vorbestellen. Wer bereits zur Finanzierungsrunde zugeschlagen hat musste nur 90 US-Dollar für das Gerät bezahlen.

Der Thermodrucker verfügt derzeit lediglich über gelbes Papier, zukünftig sollen hier allerdings noch weitere Farben veröffentlicht werden. Diese sind dann einzeln im Webshop erhältlich. Zur Preisgestaltung machte Amazon noch keine Angaben. Beim Drucker hingegen schon, dieser soll zwischen Juli und September des aktuellen Jahres versendet werden. Wann allerdings die Bestellungen, die nach der Crowdfunding-Kampagne eingehen, berücksichtigt werden, bleibt zunächst abzuwarten. Bei einer zeitnahen Bestellung ist jedoch davon auszugehen, dass diese auch spätestens im September bedient werden sollte. Zudem gilt zu beachten, dass es möglich wäre, dass Amazon den Drucker bei einer abflachenden Nachfrage wieder einstellen könnte.

Damit die Steuerung des neuen Thermodruckers so angenehm wie möglich gestaltet wird, erhält Amazons smarte Assistentin einen entsprechenden Sprachbefehl, mit dem sich Einkaufslisten oder andere Notizen problemlos ausdrucken lassen.

Des Weiteren sollen zusätzliche Peripheriegeräte erscheinen. Vorausgesetzt natürlich, diese werden durch die Crowdfunding-Kampagne Build-It erfolgreich finanziert. Unter anderem plant das Unternehmen eine smarte Küchenwaage auf den Markt zu bringen. Diese liegt bei einem Preis von 35 US-Dollar. Neben dem Ermitteln des Gewichtes soll diese auch über Nährwertangaben von zahlreichen Zutaten verfügen. Weitere Informationen zu Amazons-Kampagne finden sich hier.