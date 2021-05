Neuer Lesertest: Testet den Couchmaster CYCON² von nerdytec!

In Zusammenarbeit mit den Gaming-Verrückten von nerdytec suchen wir ab sofort drei ambitionierte Spieler, die ihren Gaming-PC, das -Notebook oder die Spielekonsole in ihrem Wohnzimmer stehen haben, um von dort bequem vom Sofa aus zocken zu können. Im Rahmen des Lesertests dürfen drei Community-Mitglieder den neuen Couchmaster Cycon² testen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als kleines Dankeschön für die Mühen auch behalten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden den Testern insgesamt drei Exemplare des Couchmaster Cycon². Dieser wurde gemeinsam mit der Fakultät für Design und Kunst der Universität Wuppertal entwickelt und soll die neue Speerspitze im Bereich des Couch-Gamings darstellen. Wie üblich setzt man auf zwei bequeme Seitenpolster auf denen eine Ablage für Tastatur und Maus positioniert wird.

Um neben den beiden Eingabegeräten auch ein Headset nutzen oder ein Smartphone, bzw. Tablet laden zu können, besitzt der neue Couchmaster gleich sechs USB-3.0-Schnittstellen. An der Unterseite befinden sich für das Kabelmanagement zwei Klappen. Zum Öffnen ist hierfür kein Werkzeug mehr erforderlich, stattdessen sollen Neodym-Magnete die Abdeckung selbst bei wilden Gaming-Schlachten sicher an Ort und Stelle halten. War bislang ein Kabel für die USB-Verbindung und eines für die optionale Zusatzstromversorgung erforderlich, sind nun beide Verbindungen platzsparend miteinander in einem einzigen Kabel vereint.

Die Kissen sind im Vergleich zum Couchmaster Cybot deutlich kompakter geworden und beanspruchen so weniger Platz auf dem Sofa, ohne dabei den Komfort einzuschränken. Sie bestehen aus Memory-Kaltschaum und einem Bezug im Wildlederdesign. Die genauen Maße der Kissen liegen bei 60 x 20 x 16 cm, die der aus hochwertig recyceltem Kunststoffmaterial gefertigte Auflage bei 82 x 33 x 3 cm. Der maximale Innenabstand zwischen den Kissen beträgt 75 cm.

Der Couchmaster CYCON² kommt in den Farben Black und Fusion Grey und ist ab etwa 180 Euro zu haben. Drei unserer Leser dürfen den nerdytec Couchmaster Cycon² nun kostenlos bei sich zu Hause testen und über ihre Wunschfarbe bestimmen, denn der Couchmaster in schwarz oder grau erhältlich.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 13. Juni ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit nerdytec!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 13. Juni 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 14. Juni 2021

Testzeitraum bis 18. Juli 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von nerdytec sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

