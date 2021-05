Für Zubehör: Lenovo Go als neue Marke gestartet

Unter dem Namen "Lenovo Go" hat Lenovo eine neue Marke eingeführt, unter der künftig eine Reihe von Zubehör-Produkten zusammengefasst werden sollen. Zum Start gibt es eine kabellose Maus und eine Powerbank. In den nächsten Wochen und Monaten sollen zahlreiche weitere Produkte folgen, darunter auch Audiogeräte.

Die Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank ist eines der Debüt-Geräte. Sie bietet eine Kapazität von 20.000 mAh und soll bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können. Dank einer Ausgangsleistung von bis zu 65 W lassen sich über USB-C sogar Ultrabooks aufladen. Die Wiederaufladezeit beträgt knapp drei Stunden. Mit 170 x 72 x 23 mm zeigt sich der Stromspeicher relativ kompakt und stemmt nur rund 390 g auf die Waage.

Die neue Go-Maus setzt ebenfalls auf einen USB-C-Dongle, lässt sich jedoch auch per Bluetooth mit dem Notebook verbinden. Mittels Tastendruck kann das Pairing zwischen drei verschiedenen Geräten gewechselt werden, für Online-Meetings ist ein Shortcut direkt in der Maus integriert. Aufgeladen wird der integrierte 380-mAh-Akku mittels Typ-C oder drahtlos per Qi-Ladelösung. Dank Schnelllade-Funktion soll der Stromspeicher bei einer Ladezeit von nur 15 Minuten eine Woche lang ausreichen können. Der optische Sensor arbeitet mit bis zu 16.000 DPI und lässt sich dreistufig regeln. Knapp 60 Euro müssen für die Lenovo Go Maus auf den Ladentisch gelegt werden.

Ab Juni sollen beide Geräte nach Deutschland kommen. Denn gewähren die Chinesen ein Jahr Garantie auf beide Go-Produkte.