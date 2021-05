Amazon kündigt neuen Echo Show 5 und 8 an

Amazon hat jetzt seine Echo-Show-Familie aktualisiert und sowohl dem Echo Show 8 als auch dem Echo Show 5 ein Update verpasst. Der neue Echo Show 8 verfügt über ein 8-Zoll-HD-Display mit adaptiver Farbanpassung sowie über eine 13-Megapixel-Kamera mit integrierter Kameraabdeckung. Bei der CPU kommt ein Octa-Core-Prozessor zum Einsatz. Für die Soundausgabe sind Stereolautsprecher verantwortlich. Bei Videoanrufen schwenkt und zoomt die Kamera automatisch.

Außerdem lassen sich Gruppen mit bis zu sieben Alexa-Kontakten erstellen und mit einem Befehl wie "Alexa, ruf meine Familie an" ein Gruppenanruf starten. Zudem ist Amazons smarte Assistentin in der Lage, Serien oder Filme von Streamingdiensten wie Prime Video oder Netflix zu suchen. Dies gilt ebenfalls für die Dienste Amazon Music, Apple Music und Spotify. Des Weiteren zeigt Alexa nun Empfehlungen für Playlisten oder Sender an. Diese basieren auf dem aktuell von Amazon Music oder Spotify abgespielten Song. Darüber hinaus stehen Schritt-für-Schritt-Kochanleitungen von Chefkoch zur Verfügung.

Mit Amazon Photos lässt sich der Startbildschirm in einen digitalen Bilderrahmen verwandeln. Prime-Mitglieder erhalten zudem unbegrenzten Speicherplatz für Bilder bei Amazon Photos. Kompatible Smart-Home-Geräte wie Lampen oder Thermostate können über das Display oder per Sprache gesteuert werden. Darüber hinaus dient die integrierte Kamera des Echo Show 8 per Alexa-App oder anderen Echo Show-Geräten als Überwachungskamera.

Der Echo Show 5 besitzt ein 5,5-Zoll-Display und ist in drei Farben erhältlich. Neben Anthrazit gibt es den Echo Show 5 auch in Weiß und Dunkelblau. Alexa ist ebenfalls mit an Bord. Die verbesserte HD-Kamera hat nun 2 Megapixel. Auch der Echo Show 5 kann als Überwachungskamera verwendet werden. Zudem eignet sich das smarte Amazon-Device als Wecker oder um damit kompatible Lampen zu steuern. Musik und Videos lassen sich auch hier streamen.

Beim Thema Privatsphäre und Sicherheit von Daten besteht die Möglichkeit Mikrofone und Kameras ein- und auszuschalten bis hin zur Option Sprachaufzeichnungen einzusehen und zu löschen. Weitere Informationen gibt es auf dem Alexa-Datenschutzportal.

Der Echo Show 8 ist in Anthrazit und Weiß für rund 130 Euro erhältlich. Mit knapp 85 Euro wird der Echo Show 5 in Anthrazit, Weiß und Dunkelblau angeboten. Beide Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt ab Juni 2021.