Amazon startet Vorbestellung des Echo Show 10 in Deutschland

Der Onlineversandriese Amazon hat damit begonnen seinen Echo Show 10 in Deutschland zu vertreiben. Aktuell kann das smarte Display in der dritten Generation bereits für rund 250 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab dem 14. April 2021 erfolgen. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Echo Show 10 bereits seit Ende Februar 2021 verfügbar und in den Farben Weiß und Anthrazit erhältlich.

Mit seinem 10,1 Zoll großen HD-Display (1.280 x 800 Pixel) ist das smarte Display von Amazon in der Lage den Bewegungen des Nutzers zu folgen. Dies gelingt mit einem bürstenlosen Motor, der einen +/- 175 ° Drehradius besitzt. Die integrierte Kamera verfügt über 13 MP. Die Privatsphäre lässt sich mit Hilfe einer Abdeckung schützen. Außerdem befindet sich am Gerät eine separate Taste, mit der sich sowohl die Kamera als auch das Mikrofon deaktivieren lassen. Die Audioausgabe erfolgt über ein 2.1-Soundsystem bestehend aus einem 76-mm-Woofer und zwei 25-mm-Hochton-Lautsprechern.

Des Weiteren besitzt das Display eine manuelle Neigungsverstellung. Das Gesamtgewicht des Echo Show 10 beläuft sich auf 2.560 g. Verbindungen mit dem heimischen Netzwerk erfolgen via WLAN. Wobei hier zu beachten gilt, dass WiFi 6 (802.11ax) sowie Verbindungen zu ad-hoc- (oder Peer-to-Peer-) WLAN-Netzwerken derzeit nicht unterstützt werden. Der Echo Show 10 unterstützt hingegen Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) für Audiostreaming vom eigenen Mobilgerät auf den Echo Show 10 sowie vom Echo Show auf einen Bluetooth-Lautsprecher.

Beim Hauptprozessor setzt Amazon auf einen MediaTek 8183 sowie als Zweit-CPU auf den AZ1 Neural Edge. Der Amazon Echo Show 10 wird mit einer beschränkten einjährigen Herstellergarantie verkauft. Im Lieferumfang sind neben dem Gerät selbst ein 30-W-Netzteil mit einem 1,8 m langen Kabel sowie eine Drehbereich-Schablone und eine Kurzanleitung enthalten.