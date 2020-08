Samsung Galaxy Buds Live: Drahtlose Glossy In-Ear-Kopfhörer mit ANC

Für die großen Smartphone-Anbieter ist es mittlerweile selbstverständlich, drahtlose In-Ear-Kopfhörer als Zubehör anzubieten. Samsungs neustes Modell sind die Galaxy Buds Live. Die auffälligen In-Ear-Kopfhörer sollen Tragekomfort und Klangqualität überzeugend kombinieren - und dazu auch noch schick aussehen.

Samsung hat die Galaxy Buds Live bohnenförmig und hochglänzend gestaltet. Unter den drei Farbvarianten Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White fällt vor allem Mystic Bronze auf. Das ergonomische Design soll auch bei langer Nutzungsdauer für Tragekomfort sorgen. Stabilisierungsaufsätze liegen in zwei Größen bei. Bei der Entwicklung hat Samsung mit AKG zusammengearbeitet. Die 12-mm-Lautsprecher sollen zusammen mit einem separaten Bass-Kanal für einen reichhaltigen Klang sorgen.

Mit insgesamt drei Mikrofonen versprechen die Galaxy Buds Live Kommunikation mit hoher Sprachqualität. Beim Hören hilft die aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC) dabei, die Umwelt auszublenden. Die Wiedergabezeit gibt Samsung mit bis zu sechs Stunden an. Eine farblich passende Ladeschale gehört zum Lieferumfang. Sie steigert die Wiedergabezeit unterwegs auf bis zu 21 Stunden. Fünf Minuten Ladezeit sollen einer Stunde Wiedergabezeit entsprechen. Wer ein kompatibles Galaxy Smartphone hat, kann die Galaxy Buds Live auch darüber laden.

Über die Bixby Voice Wake-Up-Funktion können viele Funktionen des Smartphones einfach per Stimme gesteuert werden - beispielsweise das Annehmen oder Tätigen von Anrufen, die Lautstärkeregelung oder auch die Wetterabfrage. Für die direkte Steuerung per Berührung hat Samsung ein Touchpad in die In-Ears integriert. Damit kann zum Beispiel auch Spotify per Kurzbefehl gestartet werden.

Wenn die Freunde ebenfalls Galaxy Buds Live besitzen, kann die "Buds Together"-Funktion genutzt werden. Dadurch können zwei Paar Galaxy Buds Live mit einem einzigen kompatiblen Gerät gekoppelt und gemeinsam Musik gehört werden.

Laut Samsung werden die Galaxy Buds Live ab dem 21. August 2020 verfügbar werden. Die UVP liegt bei 184 Euro.