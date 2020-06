Xiaomi Mi Band 5: Neue Bilder und Informationen aufgetaucht

Nachdem bereits im vergangenen Monat ein erster Leak der neuen Mi Band 5 aufgetaucht ist, gibt es jetzt weiteres Bildmaterial des Aktivitäts-Trackers aus dem Hause Xiaomi. So soll die globale Version über NFC verfügen und sich so in Kombination mit der Mi-App für eine kontaktlose Zahlung via Mastercard eignen. Zum erweiterten Funktionsumfang der fünften Generation soll zudem eine Überwachung der Atmung und des Stresslevels gehören. Ebenfalls lässt sich in Zukunft die SpO2- sowie die Blutsauerstoffsättigung ermitteln. Auch wird es allem Anschein nach einen sogenannten Nicht-Stören-Modus geben. Dieser kann für verschiedene Zeiträume definiert werden.

Im Vergleich zur Apple Watch ist es mit dem Mi Band 5 nicht möglich zu telefonieren. Ein Anruf soll sich mit Hilfe des Aktivitäts-Trackers lediglich annehmen bzw. ablehnen lassen. Allerdings kann Amazons Alexa über die neue Mi Band gesteuert werden. Zudem gehört eine Zyklusüberwachung zum Funktionsumfang. Für alle Marvel-Fans wird es ein Watchface der Avengers geben. Ob es weitere Themes wie z.B. Spider-Man oder Guardians of the Galaxy geben wird ist bis dato nicht bekannt. Jedoch hat Xiaomi bereits verkündet, dass der neue Mi Band 5 offiziell am 11. Juni 2020 vorgestellt wird.

Wann der Xiaomi Mi Band 5 in Deutschland erhältlich sein wird ist momentan noch unklar. Des Weiteren gibt es aktuell keinerlei Informationen zur unverbindlichen Preisempfehlung. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich der neue Aktivitäts-Tracker in einer Preisregion unterhalb von 100 Euro einordnen wird. Die Vorgänger-Version ist derzeit für 25 Euro im Handel erhältlich. Hier kommt ein 0,95 Zoll großes AMOLED mit einer Auflösung von 120 x 240 Pixel und einer Helligkeit von 400 cd/m² zum Einsatz. Bei der fünften Generation setzt der chinesische Hersteller auf ein 1,2-Zoll großes OLED.