Apple veröffentlicht PowerBeats 4 mit H1-Chip

Bereits seit einigen Tagen gibt es Gerüchte um einen baldigen Start der Powerbeats 4 durch Apple. Nun scheint man ohne große Ankündigung die neuen drahtlosen Kopfhörer veröffentlicht zu haben, denn in einigen Geschäften in den USA können diese bereits erworben werden.

Im Vergleich zum Vorgänger hat Apple das Design leicht überarbeitet. Damit sollen die Kopfhörer einen verbesserten Tragekomfort bieten. Weiterhin werden als Zielgruppe vor allem sportlich aktive Personen sein, denn durch den zusätzlichen Bügel sollen die Kopfhörer besonders sicher im Ohr sitzen.

Ebenfalls neu ist die Integration des H1-Chips von Apple. Dieser ist bereits von den AirPods Pro bekannt und erlaubt eine besonders einfache Kopplung mit Apple-Geräte. Auch der Stromverbrauch soll für die drahtlose Übertragung besonders gering ausfallen und damit erreichen die Kopfhörer laut ersten Angaben eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden. Hinzu kommt, dass Siri jederzeit auf Zuruf aktiviert werden kann.

Derzeit sind die Powerbeats 4 nur in den USA aufgetaucht. Dort werden die Kopfhörer für rund 150 US-Dollar im Walmart verkauft. Der Preis ist dabei etwas überraschend, da die Vorgänger noch für 200 US-Dollar gestartet waren.

Wann die Powerbeats 4 auch in Deutschland verfügbar sein werden und zu welchem Preis, bleibt abzuwarten. Aber anscheinend wird für den vollen Funktionsumfang iOS 13.4 benötigt, jedoch befindet sich diese Version noch in der Beta-Phase. Daher dürfte Apple die Powerbeats 4 erst nach der offiziellen Freigabe von iOS 13.4 auch in Deutschland in den Verkauf bringen.