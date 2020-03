Logitech präsentiert 3-in-1 Wireless-Charging-Dock

Der Computerzubehörhersteller Logitech hat jetzt der Öffentlichkeit ein neues 3-in-1-Ladedock vorgestellt. Mit besagtem Dock ist der Nutzer in der Lage, drei Geräte gleichzeitig kabellos aufzuladen. Somit können alle Apple-Nutzer zum Beispiel das iPhone, die Apple Watch und die AirPods simultan mit neuer Energie versorgen. Preislich liegt das neue Dock bei rund 130 US-Dollar. Farblich lässt sich zwischen Graphite und Weiß wählen.

Des Weiteren hat das Unternehmen den Powered Wireless Charging Stand angekündigt. Besagte Ladestation soll sich für einem Preis von knapp 60 US-Dollar erwerben lassen. Logitech verspricht seinen Kunden, dass sich das Gerät sowohl kabellos aufladen lässt und zeitgleich problemlos genutzt werden kann.

Logitech äußerte sich wie folgt: “Stand up for better charging with the Logitech Powered Stand. Tired of having to choose between charging your smartphone or using it? Now, you can do both at the same time. Effortlessly make video calls, scan notifications and check emails while your device continues charging. Powered Stand is available in graphite and white.”

Nummer drei im Bunde der Neuvorstellungen stellt eine Ladematte dar. Besagtes Charging Pad kostet 40 US-Dollar. Alle drei Neuheiten sind Qi-Zertifiziert und unterstützen 7,5-Watt-Fast-Charging von Apple-Geräten. Vor dem Überhitzen sollen Temperatursensoren und ein automatischer Temperatur-Management-Guard schützen. Des Weiteren verspricht der Hersteller, dass die Logitech-Produkte mit allen Smartphone-Cases funktionieren, die maximal 3 mm dick sind. Aktuell sind die genannten Produkte in den Vereinigten Staaten und in Kanada erhältlich. Wann diese in Deutschland eingeführt werden, ist bislang nicht bekannt.