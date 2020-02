Aldi Nord mit neuem E-Scooter-Angebot

Aktuell scheint der Lebensmitteldiscounter Aldi Nord seinen Angebots-Fokus weiter auf Elektrogeräte zu richten. Ab dem 27. Februar bietet der Einzelhändler das iPhone 7 in seinen Filialen an. Bereits im November des vergangenen Jahres konnte man sich die PlayStation 4 von Sony bei Aldi Nord für rund 200 Euro sichern. Im Dezember hingegen gab es in den Aldi-Stores den eScooter Street One für 279 Euro. Nun ist der Scooter zurück und wird vom 02. März bis zum 22. März sowohl online als auch in den Filialen für nur noch 199 Euro zu erwerben sein.

Der Aldi-E-Scooter verfügt über eine Reichweite von bis zu 12 km und eine Höchstgeschwindigkeit von max. 20 km/h. Besagter Scooter kann zudem völlig legal im Straßenverkehr genutzt werden. Jedoch benötigt dieser ein versicherungspflichtiges Kennzeichen. Außerdem besitzt der E-Scooter eine elektrische Frontbremse sowie eine Hinterrad-Hilfsbremse. Der aktuelle Akkustand kann durch das digitale Display abgelesen werden. Ebenfalls mit an Bord sind ein LED-Front- und Rücklicht. Das Maximalgewicht des Fahrers bzw. der Fahrerin ist mit ca. 100 kg im Datenblatt angegeben.

Der Steigungswinkel beträgt in Abhängigkeit des Körpergewichts maximal circa 20 Grad. Der Reifendurchmesser vorne beläuft sich auf 8 Zoll (20,32 cm) und hinten auf 6,5 Zoll. Beim Frontreifen handelt es sich um einen Luftreifen, das Hinterrad ist ein Vollgummireifen. Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre. Zusammengefaltet kommt der Scooter auf eine Größe von rund 114 cm x 41 cm x 43 cm (BxHxT). Entfaltet beläuft sich diese auf 114 cm x 97,5 cm x 43 cm (BxHxT). Die Trittbretthöhe liegt bei ca. 12 cm. Das Gewicht des Rollers beläuft sich auf 11,5 kg.

Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Ladegerät unter anderem ein Innensechskantschlüssel 5 mm, ein Innensechskantschlüssel 3 mm und drei AAA Batterien (vorinstalliert im Frontlicht) sowie eine CR2032-Batterie (vorinstalliert im Rücklicht).