IKEA startet mit dem Verkauf der smarten Gunnarp-Leuchten

Das schwedische Möbelhaus Ikea hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass es bei den smarten Produkten des Unternehmens zu diversen Verzögerungen kommen kann. So auch bei der Gunnarp-Deckenleuchte. Bereits Mitte des vergangenen Kalenderjahres gab Ikea die intelligenten Lampen bekannt. Nun geht es endlich los und die Gunnarp-Lampe kann sowohl in einer runden Ausführung als auch in einer quadratischen Variante erworben werden. Preislich liegen beide Leuchten bei knapp 100 Euro. Der Durchmesser bei der runden Ausführung beträgt 40 cm und bei der quadratischen Version betragen die Maße 40 cm x 40 cm.

Die intelligenten Leuchten von Ikea lassen sich sowohl mit der TRÅDFRI-Fernbedienung als auch mit dem Smartphone steuern. Zudem wurden die LED-Lampen für die Nutzung im Badezimmer zugelassen. Die Lichtfarbe kann zwischen 2200 Kelvin (warmes Tageslicht), 2700 Kelvin (Warmweiß) und 4000 Kelvin (Kaltweiß) variieren.

Außerdem lässt sich die Gunnarp-Lampe kabellos dimmen und kann an der Wand oder Decke montiert werden. Ein fest installierter Dimmer ist für das LED-Licht nicht geeignet. Im Lieferumfang ist zudem das LED-Leuchtmittel mit einer Haltbarkeit von ca. 25.000 Stunden enthalten. Die runde Variante kommt auf ein Gewicht von 2,33 kg. Bei der quadratischen Version beträgt das Gesamtgewicht 2,72 kg.

Als passendes optional erhältliches Zubehör erwähnt Ikea neben der TRÅDFRI-Fernbedienung für 10 Euro auch das TRÅDFRI-Gateway, dass bei knapp 30 Euro liegt. Mit dem TRÅDFRI-Gateway und der App lassen sich Lichtquellen individuell einstellen, Leuchtgruppen gestalten und per Fernbedienung bzw. App steuern. Mit dem TRÅDFRI Gateway als zentrale Steuereinheit und der Ikea Home-Smart-App lassen sich mehrere Leuchtgruppen gestalten und auf verschiedene Weise steuern. Das Gateway und die Ikea Home-Smart-App funktionieren mit Amazons Alexa, Apples HomeKit, Googles Assistant sowie Sonos.