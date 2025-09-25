News
FRITZ!

Router-Spezialist nun mit eigenem Online-Shop

Erst die Umbenennung von AVM auf FRITZ!, nun hat das Berliner Unternehmen auch einen eigenen Online-Shop. Aus dem ehemaligen Router-Spezialisten ist inzwischen ein Hersteller von WLAN- und Smart-Home-Hardware geworden, der sich in weiten Bereichen des Heimnetzwerks niedergelassen hat.

Bisher konnten die Produkte von FRITZ! im Fach- und Online-Handel erstanden werden. Nun bietet man sie auch im eigenen Online-Shop an. Offenbar sogar mit kostenlosen Versand. Selbst der FRITZ!Repeater 600 für 36 Euro wird ohne weitere Kosten angeboten und soll 36 Euro kosten. Im freien Handel kostet er inklusive Versand aktuell 34 Euro. Eine FRITZ!Box 5690 Pro soll direkt bei FRITZ! 319 Euro kosten, im Handel sind es 299 Euro. Ein Preisvergleich lohnt sich demnach, dennoch bietet FRITZ! offenbar faire Preise.

