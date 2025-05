Werbung

OpenAI hat seine Kommerzialisierungspläne überdacht und damit hat offenbar die anhaltende Kritik an den Plänen dazu Wirkung gezeigt. Denn das Unternehmen, das ursprünglich als Non-Profit-Organisation gegründet wurde, soll künftig unter der Kontrolle eben jener gemeinnützigen Organisation bleiben. Die bisherige for-profit Tochtergesellschaft, eine LLC, soll in eine Public Benefit Corporation (PBC) umgewandelt werden. Eine PBC ist ein Unternehmensmodell, das sowohl den Interessen der Anteilseigner als auch einem übergeordneten Gemeinwohl verpflichtet ist. Diese Struktur soll es OpenAI erlauben, weiterhin Kapital aufzunehmen, gleichzeitig jedoch den Fokus auf die eigentliche Mission auszurichten: Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz zum Nutzen der gesamten Menschheit.

Die Entscheidung, die Kontrolle in gemeinnütziger Hand zu belassen, fiel nach Gesprächen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie den Generalstaatsanwaltschaften von Kalifornien und Delaware. Die Umwandlung der LLC in eine PBC soll dabei nicht nur Klarheit bringen, sondern auch die Ressourcen der gemeinnützigen Muttergesellschaft deutlich stärken. Diese soll zum Hauptaktionär der neuen Struktur werden.

In einem internen Schreiben betont OpenAI-CEO Sam Altman zudem die Einzigartigkeit von OpenAI. Von Anfang an sei das Unternehmen seiner Ansicht nach angetreten, um eine besonders leistungsfähige KI zu entwickeln, die nicht nur wenigen, sondern allen Menschen zugutekommen soll. Altman sieht in der Weiterentwicklung der Unternehmensstruktur immer noch eine notwendige Voraussetzung, um dieser Vision gerecht zu werden.

Die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen und der damit verbundene Rechenleistungsbedarf in Billionenhöhe machen diesen Schritt unumgänglich. Es gehe eben nicht darum, sich zu verkaufen, sondern eine nachhaltige und skalierbare Grundlage für zukünftige Entwicklungen zu schaffen.

Gleichzeitig soll der Anspruch bestehen bleiben, Sicherheit, Transparenz und demokratische Kontrolle bei der Entwicklung von KI-Systemen sicherzustellen. OpenAI verweist auf seine bisherigen Anstrengungen in den Bereichen Alignment, Red Teaming und Modelltransparenz. Auch künftig sollen diese Maßnahmen intensiviert werden. Man wolle sicherstellen, dass "demokratische KI" sich gegenüber autoritären Ansätzen durchsetzt.