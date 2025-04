Werbung

YouTube hat sich laut einer Analyse von MoffettNathanson zur dominierenden Kraft im Mediengeschäft entwickelt. Die Beraterfirma schätzt, dass YouTube als eigenständiges Unternehmen bis zu 550 Milliarden Dollar wert sein könnte, was fast 30% der aktuellen Marktkapitalisierung des Mutterkonzerns Alphabet ausmacht. Diese Bewertung basiert auf dem Unternehmenswert im Verhältnis zum Umsatz von Branchengrößen wie Netflix, Meta, Disney und Warner Bros. Discovery.

Bereits im Jahr 2024 erzielte YouTube mit einem Umsatz von 54,2 Milliarden Dollar den zweithöchsten Wert aller Medienunternehmen und lag nur knapp hinter Disney. Analysten prognostizieren, dass die Plattform im Jahr 2025 sowohl in Bezug auf die Zuschauerbindung als auch die Einnahmen an die Spitze aufsteigen wird: "YouTube hat das Potenzial, der zentrale Aggregator für alles, was mit professionellen Videos zu tun hat, zu werden und sich einen Anteil am 85 Milliarden Dollar schweren Pay-TV-Markt für Verbraucher und am ~30 Milliarden Dollar schweren Streaming-Markt zu sichern".

Zudem wird laut den Analysten die Monetarisierung von YouTube-TV bisher nicht vollständig ausgeschöpft, was noch erhebliches Wachstumspotenzial in sich birgt. Die Sehzeit von YouTube auf Fernsehgeräten ist in den vergangenen zwei Jahren um 53 % gestiegen. Besonders auffällig ist dabei die Zunahme der Zuschauer im Alter von 65 Jahren und älter, deren Nutzung sich im Jahresvergleich um 96 % erhöht hat. Diese Altersgruppe macht inzwischen 15,4 % der Gesamtzuschauer aus, während die Verteilung der anderen Altersgruppen relativ gleichmäßig bleibt.

Mit mehr als acht Millionen Abonnenten ist YouTube TV daneben mittlerweile der viertgrößte Anbieter im US-amerikanischen Pay-TV-Markt und führend unter den virtuellen Kabeldiensten. Auch YouTube Music und Premium verzeichnen weltweit über 125 Millionen Abonnenten. Analysten erwarten, dass YouTube bis 2026 einen Marktanteil von zehn Prozent im Pay-TV-Segment erreichen wird, insbesondere da traditionelle Anbieter zunehmend an Bedeutung verlieren.

Die Finanzprognosen zeigen eine anhaltend positive Entwicklung. Im Jahr 2024 erwirtschaftete YouTube einen operativen Gewinn von 7,8 Milliarden Dollar bei einer Marge von 14 %. In 2025 soll der operative Gewinn auf 10,2 Milliarden Dollar steigen, während die Marge auf 16 % anwächst. Für 2027 wird ein Gewinn von 13,8 Milliarden Dollar mit einer Marge von 18 % erwartet, getrieben durch verbesserte Abonnementmodelle. Zukünftig soll das Abonnementgeschäft sogar das Werbegeschäft überholen, wobei ein moderates Wachstum durch eine Verlangsamung der Nettozuwächse bei YouTube TV erwartet wird. Die Gesamteinnahmen sollen in den Jahren 2025 bis 2027 im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen.