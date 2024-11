Werbung

Laut einer Analyse von Canalys liegt Qualcomm im dritten Quartal noch weit hinter den eigens gesteckten Zielen. Nur 0,8 % der ausgelieferten PCs hatte einen Snapdragon X Elite oder Plus verbaut und das obwohl der Anteil dieser Prozessoren gegenüber dem zweiten Quartal um 180 % gestiegen ist. Somit hatte nur einer von 125 PCs, die verkauft wurden, einen Snapdragon-SoC verbaut. Insgesamt beträgt der Marktanteil der PCs mit ARM-SoC gerade einmal 1,5 %.

Mit einem gewoallten Hype wurden die Copilot+-PCs im Frühsommer vorgestellt. Die Hardware in Form des Snapdragon X Elite oder Plus bildet dabei eine durchaus gute Basis, hat aber noch immer mit Softwareproblemen und vor allem nicht kompatibler Software zu kämpfen. Aber auch AMD und Intel bieten SoCs mit starker NPU machen Konkurrenz, wenngleich sich viele Nutzer sicherlich noch immer fragen, wozu sie diese überhaupt benötigen. Ein Kaufargument dürfte die NPU in vielen Fällen sicherlich nicht sein.

In der vergangenen Woche schraubte Qualcomm die hochgesteckten Ziele allerdings auch wieder etwas zurück. Die Kollegen von ComputerBase haben den Investorentag medial begleitet und von bis zu 50 % Marktanteil in 2030 rudert Qualcomm inzwischen auf eine Milliarden US-Dollar Umsatz pro Quartal im Jahre 2029 zurück. Mit diesen vier Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr, läge der Anteil des PC-Geschäfts aber extrem niedrig, denn über alle Geschäftsbereiche hinweg will Qualcomm 2029 einen Umsatz von 61 Milliarden US-Dollar machen.

3. Generation Oryon kommt für den PC

In diesem Jahr brachte Qualcomm die erste Oryn-Generation als Snapdragon X Elite oder Plus auf den Markt. Zum Jahresende soll die auf Smartphone-SoCs angepasst zweite Generation erscheinen. Diese CPU-Architektur wird aber nicht den Weg in die KI-PCs finden. Dafür sieht Qualcomm erst wieder die dritte Generation vor, die ebenfalls auf dem Investorentag in der vergangenen Woche Thema war.

Inzwischen gibt es etwa 100 Notebooks mit Snapdragon-X-SoC hierzulande zu kaufen. Preislich geht es dabei mit etwa 700 Euro los. Microsoft verkauft mit dem Surface Laptop die weitaus höchsten Stückzahlen.