Disney+ gewinnt weiter an Abonnenten und Umsatz

Disney+ hat im dritten Quartal 2024 ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Streamingdienst konnte seine Abonnentenzahl auf 122,7 Millionen steigern, was einem Anstieg von 4,4 Millionen im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Auch Hulu legte zu und erreichte 52 Millionen Nutzer. Diese positive Entwicklung trug zu einem Umsatzwachstum von 6 Prozent bei, sodass Disney insgesamt 22,6 Milliarden US-Dollar einnahm.

Erstmals konnte Disney im Streamingbereich einen Gewinn von 253 Millionen US-Dollar erzielen, nachdem das Unternehmen in den Vorjahren immer wieder Verluste gemacht hatte. Im Vergleich zum Vorjahr, als Disney noch einen Verlust von 420 Millionen US-Dollar im Streamingbereich verzeichnete, ist dies ein beachtlicher Fortschritt.

Trotz dieser Erfolge bleibt Disney+ im Vergleich zu Netflix, dem Marktführer, weiterhin deutlich kleiner. Netflix hat weltweit mehr als 280 Millionen Abonnenten. Dennoch zeigt Disney, dass der Streamingmarkt zunehmend für den Konzern von Bedeutung ist. Besonders bemerkenswert ist, dass der Zuwachs bei Disney+ außerhalb der USA mit 5 % sogar höher war als in Nordamerika, wo das Wachstum bei 2 % lag.

Disney verfolgt weiterhin eine aggressive Wachstumsstrategie, die sich an den erfolgreichen Modellen von Netflix orientiert. Insgesamt zeigt Disney mit diesen Ergebnissen, dass sich seine Investitionen in das Streaminggeschäft auszahlen, während der Konzern gleichzeitig im Wettbewerb mit großen Playern wie Netflix weiter an Boden gewinnt.