Etwas überraschend hat Intel im Verlaufe der Nacht bekanntgegeben, dass man den Fertigungsschritt Intel 20A überspringen wird. Damit wird es auch keinerlei Prozessoren aus eigenem Hause geben, die in Intel 20A gefertigt werden. Stattdessen wird man direkt auf Intel 18A wechseln. Aus 5N4Y (five nodes in four years), eine Aussage, die Intel in den vergangenen Jahren zu mehreren Gelegenheiten immer wieder machte, wird nun also 4N4Y (four nodes in four years).

Intel 20A und 18A sind ohnehin stark miteinander verbunden. Intel 20A sollte den RibbonFET GAA-Transistor (gate-all-around) sowie das PowerVia BSPDN (backside power delivery network) einführen. Mit Intel 18A soll der verfeinerte Prozess mit diesen Neuerungen dann nicht nur für die eigenen Chips, sondern auch externe Partner zur Verfügung stehen.

Für Intel 18A läuft laut Intel alles nach Plan. Die ersten Chips haben die Fabs verlassen, laufen gut und booten die ersten Betriebssysteme.

Diese frühen Erfolge haben Ressourcen freigemacht, die man von Intel 20A abziehen und auf Intel 18A setzen konnte. Als Intel mit der Entwicklung von Intel 20A begannen, gingen das Unternehmen davon aus, dass die bei dieser Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse einen Übergang zu Intel 18A verbessern würden. Da die Fehlerdichte für Intel 18A laut Aussage des Unternehmens aber bereits bei D 0 < 0,40 liegt, sei man zuversichtlich die Ressourcen direkt auf Intel 18A verlegen zu können.

Arrow Lake wird komplett bei TSMC gefertigt

With this decision, the Arrow Lake processor family will be built primarily using external partners and packaged by Intel Foundry. - so Intel

Die Arrow-Lake-Prozessoren sollten in Intel 20A gefertigt werden – zumindest der Compute Tile mit den P- und E-Kernen. Doch auch hier wird Intel, genau wie bei Lunar Lake, komplett auf TSMC setzen. Einzig das Foveros-Packaging wird demnach von Intel übernommen.

Bereits mit der Vorstellung von Lunar Lake gab Intel einen Ausblick auf Arrow Lake (schematische Darstellung rechts). In weiß eingerahmt zu sehen, ist der Compute Tile, der von Intel in Intel 20A gefertigt werden sollte. Auch die weiteren Tiles sind zu erkennen:

Compute Tile

SoC Tile

Graphics Tile

I/O Tile

Base Tile

Intel spricht davon, dass Arrow Lake "hauptsächlich mit externen Partnern" gefertigt wird. Für Meteor Lake bedeutete dies, dass nur der Compute Tile von Intel gefertigt wurde, während SoC, Graphics und I/O Tile von TSMC kamen. Wir gehen davon aus, dass dies nun auch hier der Fall sein wird. Der Base Tile kam immer schon von Intel.

2025 will Intel dann mit Panther Lake und Clearwater Forest in allen Segmenten auch wieder auf eine eigene Fertigung in Intel 18A setzen. Zudem soll dann auch der erste externe Kunde einen Chip in Intel 18A fertigen lassen.

Broadcom mit Intel 18A angeblich nicht zufrieden

Doch auch wenn Intel mit den Entwicklungsschritten bei Intel 18A zufrieden ist, so kommen auch kritische Stimmen an die Öffentlichkeit. Laut eines Berichts bei Reuters ist man dort mit den ersten Wafern, die man mit in Intel 18A gefertigten Chips erhalten hat, nicht zufrieden. So soll es Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der Durchführbarkeit der Fertigung geben. Dies könnte bedeuten, dass die Ausbeute noch nicht stimmt und/oder, dass die Chips zu von Broadcom gesteckten Ziele nicht erreichen – beispielsweise nicht noch genug takten oder für einen bestimmten Takt zu viel verbrauchen.