Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Intel wird in den kommenden Jahren weiter maßgeblich seinen Beitrag zur fortschreitenden Digitalisierung der deutschen und europäischen Wirtschaft leisten. Mit dem geplanten Bau der hochmodernen Chipfabriken in Magdeburg setzt Intel ein starkes Signal in Europa. Mit einer Summe von über 30 Milliarden Euro ist der Standort einer der größten Einzelinvestition in der Geschichte der Bundesrepublik. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, unsere digitale Zukunft aktiv und souverän zu gestalten.

- Sonja Pierer, Geschäftsführerin Intel Deutschland