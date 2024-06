Werbung

Nun ist es wieder soweit – die Computex 2024 wird heute ihre Pforten öffnen. Bereits recht früh in diesem Jahr deutete sich an, dass es eine ereignisreiche Messe werden könnte. Die offiziellen Keynote der Messe werden von den CEOs von AMD, Qualcomm, Intel und MediaTek gehalten. Im Nebenprogramm füllte NVIDIA CEO Jensen Huang ein komplettes Stadion.

Wir sind schon ein paar Tage vor Ort, denn auch wenn die Messehallen erst heute besucht werden können, so haben wir die erste Hälfte des Keynote-Programms bereits hinter unter gebracht. Die zweite folgt heute am ersten offiziellen Messetag. Bereits vor der Computex gab es die Intel Tech Days zu Lunar Lake, an denen wir teilgenommen haben.

Die Fülle an Neuigkeiten ist also enorm – bereits vor der Eröffnung. In den kommenden Tagen werden wir uns von Termin zu Termin in den Messehallen mit den weiteren Neuigkeiten beschäftigen. Wie jedes Jahr werden wir dabei auch zahlreiche Videos produzieren.

Von Seiten der TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) und TCA (Taipei Computer Association) als Organisatoren hinter der Computex steht dieses Jahr komplett im Zeichen der AI-Ära. Damit folgt man thematisch auch dem, was die Hersteller auf ihren Keynotes und im Rahmen der zahlreichen Neuigkeiten als allumfassendes Thema ausgerufen haben.

Insgesamt gibt es etwa 1.500 Aussteller, die sich auf 4.500 Messestände und Ausstellungsflächen verteilen. Die Organisatoren gehen von 50.000 Besuchern aus. Von den mehr als 100.000 Besuchern der Pre-Covid-Zeit ist man damit noch etwas entfernt, aber es ist ein Aufschwung spürbar.

Zwei prall gefüllte Tage haben wir bereits hinter uns, es werden noch einige mehr hinzukommen. Wenn ihr keine der Neuigkeiten verpassen wollte, dann folgt unserem #Computex-Tag, wo alle News aus Taipeh zu finden sein werden.