Kritik an RMA-Prozess

ASUS soll nicht notwendige Reparaturen in Rechnung stellen

Nach der Recherche rund um finanzielle Schwierigkeiten und eine fragwürdige Firmenpolitik bei EKWB hat der Youtube-Kanal Gamers Nexus zum Wochenende ein Video veröffentlicht, welches fragwürdige RMA-Prozesse zum Thema hat. Den Stein ins Rollen gebracht haben einerseits hunderte Berichte, die an Gamers Nexus gesendet wurden, und andererseits eine eigene Erfahrung mit einem ROG Ally, welches eingesendet wurde.

Ursprünglich wollte Gamers Nexus defekte Thumbsticks reparieren lassen und im gleiche Zuge sollte der problembehaftete SD-Kartenslot ausgetauscht werden – so die Anforderungen, die über das eingereichte RMA-Formular gestellt wurden. Bevor das Gerät eingeschickt wurde, dokumentierte Gamers Nexus den Zustand des gesamten Gerätes.

Die Reaktion seitens ASUS auf den Reparaturantrag war dann doch etwas überraschend: Da Beschädigungen festgestellt wurden, lehnte ASUS den Garantiefall ab. Durch eine kleine Beschädigung am Gehäuse in der Nähe des Displays müsse dieses getauscht werden. Diese Reparatur solle 200 US-Dollar kosten. Display und Gehäuse seien eine Einheit und können nur gemeinsam getauscht werden, so ASUS. Auf den initialen Reparaturanspruch reagierte ASUS zunächst gar nicht.

Druck machte ASUS dahingehend, dass man den Kunden dazu aufforderte, der Reparatur innerhalb von fünf Tagen zuzustimmen, ansonsten müsse man das Gerät nicht repariert und in Einzelteilen zurückschicken. Noch vor Ablauf der Frist verschickte ASUS eine Erinnerung, dass bei ausbleibender Zahlung keine Reparatur erfolgen könne.

Es könnte schnell der Eindruck entstehen, dass ASUS den gerechtfertigten Garantieanspruch nur umsetzt, wenn der Kunde der kostenpflichtigen Reparatur zustimmt. Weitere Aspekte, wie dass dem Kunden nur 100 Zeichen zur Verfügung stehen, um auf diese Anforderungen seitens ASUS' zu reagieren, sind Teil des Videos.

Schlussendlich konnte Gamers Nexus den Serviceauftrag stornieren, die Garantiereparatur erfolgte dennoch. Getauscht wurden das Mainboard, die I/O-Boards und beide Joysticks mitsamt der dazugehörigen Platine. Die Kommunikation und Informationen sind für den Kunden alles andere als einfach. Gamers Nexus spricht sogar davon, dass ASUS versucht, den Kunden dahingehend zu manipulieren, dass nicht notwendige Reparaturen gemacht werden.

Wohl kein Einzelfall

Gamers Nexus zufolge liegen der Publikation hunderte E-Mail von Nutzererfahrungen vor, die ein ähnliches Vorgehen der RMA-Abteilung in den USA berichten. Dem Käufer einer ASUS GeForce RTX 4090 White OC wurden 3.758 US-Dollar für die Reparatur des Stromanschlusses in Rechnung gestellt, der nur einen Kratzer aufweist. Gekauft hatte er die Karte zwei Wochen zuvor für 2.799 US-Dollar.

Ein ab Werk mit Flüssigmetall ausgestattetes ROG-Notebook sollte für 2.658 US-Dollar repariert werden, da Flüssigmetall ausgelaufen sei. Ein Mainboard mit B650-Chipsatz bei dem ein Speicherproblem festgestellt wurde, sollte wegen verbogener Pins im Sockel für 190 US-Dollar repariert werden.

Dies sind nur einige Beispiele. Bei einer derartigen Häufung kann man sicherlich nicht mehr von Einzelfällen sprechen und zur Handhabung von RMA-Fällen bei ASUS gab es vor gut einem Jahr bereits ähnliche Berichte.

Uns nicht ganz klar ist, ob sich die Häufung auf die RMA-Abteilung in den USA beschränkt oder auch für Deutschland, bzw. für Kunden aus Deutschland ähnlich problematisch sein kann. Wenn ihr eigene positive sowie negative Erfahrungen gemacht habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen!